Shots Studio - zgodno osmišljena aplikacija za upravljanje snimkama zaslona

Riječ je o aplikaciji koja bi mogla korisna biti onima koji često moraju raditi snimke zaslona svojega pametnog telefona. Naime, pomaže ih organizirati i kategorizirati pri čemu koristi čak i umjetnu inteligenciju s time da se sve izvršava na smartfonu…

OSNOVNI PODACI Naziv Shots Studio Namjena Pametno upravljanje snimkama zaslona Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Shots Studio, baš kao što bi se moglo pretpostaviti već prema samom nazivu, aplikacija je koja se postavlja kao pametan upravitelj snimkama zaslona te je namijenjena svima onima kojima je telefon prepun screenshotova te traže jednostavno rješenje za njihovu organizaciju i kategorizaciju.

Pritom je ključna prednost činjenica da aplikacija koristi modele umjetne inteligencije kako bi iz svake snimke zaslona izvukla tekst, prepoznala objekte i kontekst te tako omogućila da se čak i opsežne kolekcije screenshotova mogu pretraživati tek prirodnim jezikom. Da bi stvar bila još bolja, sve se može izvršavati lokalno na pametnom telefonu čime se ujedno jamči i visoka razina privatnosti, ali je prvo potrebno preuzeti model koji teži oko 3 GB (Gemma).

Doduše, na umu valja imati i da je ponuđen drugi modeli (Gemini) što je korisno za one koji traže višu brzinu i pouzdanost, ali se pritom žrtvuje privatnost (potrebno je i osigurati API ključ). Sama aplikacija u pozadini prati jesu li se pojavile nove snimke zaslona, zatim automatski detektira i uklanja duplikate te omogućuje napredno pretraživanje, filtriranje i kreiranje kolekcija ili oznaka.

Podržana je i slijedna obrada, a tu je i podrška za OCR pa je vrlo lako moguće kopirati tekst sa snimki zaslona te i niz drugih detalja. U svakom slučaju, svi oni koji često rade mnoštvo snimki zaslona i traže način da se u šumi takvih slika lako snalaze, ovo je aplikacija koju bi trebali probati. Otvorena je koda i može se koristiti sasvim besplatno.