Sigurne staze – HGSS vas vodi kroz hrvatska gorja i bez signala

Hrvatska gorska služba spašavanja i Hrvatski planinarski savez lansirali su aplikaciju Sigurne staze koja korisnicima omogućuje planiranje ruta i sigurno kretanje čak i na područjima bez signala

OSNOVNI PODACI Naziv Sigurne staze Namjena Interaktivni zemljovid za planinare i izletnike Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Hrvatska gorska služba spašavanja, u suradnji s Hrvatskim planinarskim savezom, a pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, službeno je lansirala novu mobilnu aplikaciju i interaktivni zemljovid Sigurne staze. Ovaj alat namijenjen je planinarima, izletnicima i svim zaljubljenicima u prirodu, s primarnim ciljem olakšavanja kretanja i istraživanja domaćih prirodnih ljepota. Aplikacija je, uz ranije lansiranu web verziju, od sada dostupna za preuzimanje i za mobilne uređaje.

Za sigurno planinarenje

Glavna svrha ovog projekta jest sustavna promocija aktivnog turizma na ruralnim te teže pristupačnim područjima Republike Hrvatske. Kroz digitalizaciju staza i objekata, poseban je naglasak stavljen na podizanje stupnja sigurnosti svih posjetitelja u planinskim i šumskim predjelima. Sustav je osmišljen i s ciljem poboljšavanja izravne komunikacije s krajnjim korisnicima, što će u budućnosti omogućiti kontinuirano ažuriranje platforme i prikaz najtočnijih podataka s terena.

Digitalni interaktivni zemljovid koristi isključivo službene i provjerene podatke iz Registra planinarskih putova i obilaznica Hrvatskog planinarskog saveza. Uz to, aplikacija je integrirala i detaljne podatke o stazama pogodnima za pješačenje i planinarenje koje je izravno na terenu prikupila Hrvatska gorska služba spašavanja. Spajanjem tih dvaju izvora stvorena je pouzdana baza podataka koja minimizira rizik od dezorijentacije ili nesreća na nepoznatom terenu.

Prije i tijekom izleta

Korisnicima je unutar aplikacije omogućeno pretraživanje i detaljno istraživanje terena, što uključuje pregled planinarskih staza, planinskih vrhova, penjališta, objekata te ostalih ključnih točaka od interesa. Jedna od glavnih funkcionalnosti aplikacije jest i opcija kreiranja, planiranja te spremanja vlastitih personaliziranih ruta za izlete, što bitno olakšava pripremu prije samog odlaska u prirodu.

Jedna od najvažnijih tehničkih prednosti aplikacije Sigurne staze jest njezina funkcionalnost u izvanmrežnim uvjetima. Sustav je u potpunosti prilagođen za rad na terenima s lošom pokrivenošću mreže, što znači da se svi uneseni podaci i karte mogu nesmetano koristiti i na područjima koja su potpuno lišena mobilnog signala.