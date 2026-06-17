SimpleLogin - servis koji na lagan način pomaže izbjeći neželjenu poštu

Neželjena pošta je još uvijek jedan od najčešćih problema kojim se susreću svi u digitalnom prostoru, a ovo je jedan od relativno poznatih servisa koji nudi zaštitu tako da se definiraju aliasi za svoju pravu adresu e-pošte…

OSNOVNI PODACI Naziv SimpleLogin Namjena Štiti od neželjene pošte stvaranjem aliasa Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

SimpleLogin relativno je poznat servis koji pomaže pri rješavanju jednog od još uvijek vrlo aktualnih i prilično tvrdokornih problema e-pošte – neželjena pošta ili spam. Sam je koncept zapravo prilično jednostavan, umjesto da se svoja primarna adresa e-pošte ostavlja na nekoj web‑stranici, servisu ili trgovini, napravit će se alias koji se kasnije vrlo lako može odbaciti.

Da bi stvar bila još bolja, stvoreni alias se ponaša kao tipična adresa e-pošte, pa se putem njega mogu primati poruke, prosljeđivati ih u stvarni dolazni pretinac e-pošte, a moguće je i slati odgovore koristeći sam alias i tako nikada ne otkriti svoju stvarnu e-mail adresu i samim time stvarni identitet.

Jasno, kada se nakon prijave na neki servis počne primati neželjena pošta, alias je moguće jednostavno deaktivirati i potom napraviti novi. Službene mobilne aplikacije su svojevrsni produžetak klasičnog web servisa; tu je opcija stvaranja i uređivanja aliasa, upravljanje kontaktima i mailboxovima, aktiviranje 2FA i drugo.

Nema što, SimpleLogin doista pomaže da se zaštiti svoja stvarna adresa e-pošte i konačno stane na kraj spamu. Naravno, potrebno je otvoriti korisnički račun (moguća je prijava s Protonovim računom), a osim što se servis može koristiti besplatno uz ograničenja (npr. moguće je napraviti do deset aliasa), tu je i pretplata na izdanje Premium u kojima se ograničenja uklanjaju.