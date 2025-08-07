Simply Auto - upravljanje i praćenje troškova povezanih s automobilima

Posjedovanje automobila dolazi s nizom troškova, kako onih koji se tiču goriva, tako i svih troškova koji se tiču redovnog ili izvanrednog održavanja vozila. Ovo je aplikacija koja u svemu tome želi pomoći te u konačnici praćenje troškova učiniti jednostavnijim…

OSNOVNI PODACI Naziv Simply Auto Namjena Praćenje troškova povezanih s automobilima Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 10,49 eur (Gold), 23,76 eur ili 9,16 eur godišnje (Platinum)

Simply Auto je praktična aplikacija koja omogućava praćenje troškova povezanih s posjedovanjem automobila, a nudi i neke specifične mogućnosti koje bi mogle biti korisne i poslovnim korisnicima. Naime, nudi bilježenje prijeđenog puta koristeći GPS (Auto Trip Logging), a moguće je i jasno razdvojiti osobne troškove od onih poslovnih.

Osim toga, kako nudi podršku za više vozila i više vozača, Simply Auto će biti itekako koristan i obiteljima s više vozila s time da nudi i podršku za dijeljenje podataka, a i samu je aplikaciju vrlo jednostavno koristiti. Sve počinje tako da se unese jedno ili više vozila sa svim potrebnim parametrima (moguće je dodati i dokumente vozila).

Nakon toga je vrlo jednostavno moguće unositi podatke o tome kada se natočilo gorivo, kada je obavljen servis (moguće je dodati i račun kao privitak), zatim podatak o drugim troškovima, a tu je i mogućnost da se doda putovanje (tu je moguće uključiti da se putovanje prati automatski uz GPS) te, konačno, stanje kilometara.

Očekivano, tu su zgodno osmišljeni izvještaji, mogućnost postavljanja raznovrsnih podsjetnika (za promjenu akumulatora, ulja, svjećica i slično, kao i čitav niz drugih detalja i praktičnih mogućnosti. Osnovna inačica aplikacije je besplatna, ali zato i ograničena mogućnostima, dok je za sve ono što Simply Auto može ponuditi potrebno kupiti izdanje Gold koje stoji 10,49 eura ili još opremljenije izdanje Platinum koje stoji 23,76 eura jednokratno ili 9,16 eura godišnje.