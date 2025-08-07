Simply Auto - upravljanje i praćenje troškova povezanih s automobilima

Posjedovanje automobila dolazi s nizom troškova, kako onih koji se tiču goriva, tako i svih troškova koji se tiču redovnog ili izvanrednog održavanja vozila. Ovo je aplikacija koja u svemu tome želi pomoći te u konačnici praćenje troškova učiniti jednostavnijim…

Matija Gračanin četvrtak, 7. kolovoza 2025. u 06:15
OSNOVNI PODACI
Naziv Simply Auto
Namjena Praćenje troškova povezanih s automobilima
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 10,49 eur (Gold), 23,76 eur ili 9,16 eur godišnje (Platinum)

Simply Auto je praktična aplikacija koja omogućava praćenje troškova povezanih s posjedovanjem automobila, a nudi i neke specifične mogućnosti koje bi mogle biti korisne i poslovnim korisnicima. Naime, nudi bilježenje prijeđenog puta koristeći GPS (Auto Trip Logging), a moguće je i jasno razdvojiti osobne troškove od onih poslovnih.

Osim toga, kako nudi podršku za više vozila i više vozača, Simply Auto će biti itekako koristan i obiteljima s više vozila s time da nudi i podršku za dijeljenje podataka, a i samu je aplikaciju vrlo jednostavno koristiti. Sve počinje tako da se unese jedno ili više vozila sa svim potrebnim parametrima (moguće je dodati i dokumente vozila).

Nakon toga je vrlo jednostavno moguće unositi podatke o tome kada se natočilo gorivo, kada je obavljen servis (moguće je dodati i račun kao privitak),  zatim podatak o drugim troškovima, a tu je i mogućnost da se doda putovanje (tu je moguće uključiti da se putovanje prati automatski uz GPS) te, konačno, stanje kilometara.

Očekivano, tu su zgodno osmišljeni izvještaji, mogućnost postavljanja raznovrsnih podsjetnika (za promjenu akumulatora, ulja, svjećica i slično, kao i čitav niz drugih detalja i praktičnih mogućnosti. Osnovna inačica aplikacije je besplatna, ali zato i ograničena mogućnostima, dok je za sve ono što Simply Auto može ponuditi potrebno kupiti izdanje Gold koje stoji 10,49 eura ili još opremljenije izdanje Platinum koje stoji 23,76 eura jednokratno ili 9,16 eura godišnje.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #003

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Akustički čisto – zahvaljujući Uni-Q i MAT tehnologiji.

Akcija

KEF LS50 Meta - svi finiši

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma.

989,00 € 1.399,00 € Akcija

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Zvuk koji otkriva svaki detalj.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE120²

130 mm paper cone woofer, 25 mm fabric dome tweeter, frekvencijski raspon 39 Hz – 26 kHz, osjetljivost 90 dB, maksimalni SPL 116 dB, snaga 200 W, crossover frekvencije 300 Hz i 2.7 kHz, impedancija 6 ohma, 3-stazni dizajn

956 € 1.062 € Akcija

Čista snaga i preciznost.

Akcija

NAD C328 pojačalo

2 x 50 W snage (4 i 8 ohma), THD <0,005 %, frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz (±0,3 dB), SNR >100 dB, MM phono ulaz, Bluetooth, subwoofer izlaz, analogni ulazi, ECO standby 0,5 W, dimenzije 435 x 70 x 285 mm, težina 4,9 kg.

519 € 649 € Akcija

Prilagodite svoje slušno iskustvo.

Akcija

SENNHEISER ACCENTUM PLUS slušalice

Sennheiser Accentum Plus. Brzo punjenje: 10 minuta ukljucivanja za 5 sati reprodukcije, Sennheiser Signature Sound, Adaptivni hibridni ANC, 50-satno vrijeme reprodukcije na bateriji, Personalizacija zvuka

148,90 € 229,90 € Akcija

Flagship zvučnik s karbonskim driverima i RSC kabinetom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY Corinium tectona

3-way dizajn, 29 mm tweeter, 120 mm midrange, 2x140 mm bass, 32 Hz – 30 kHz, 92 dB, 4 ohma, 200 W, 40 kg.

6.299,00 € 6.999,00 € Akcija

Prestižni status Stereophile Class A komponente.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor, Frekvencijski odziv: 70 Hz – 20 kHz (+/-3 dB), Impedancija: 15 /u2126 (nominalno), Osjetljivost: 82.5 dB / 2.83V / 1m

3.439,00 € 4.299,00 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi