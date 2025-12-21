SkiCoach – AI "crna kutija" i trener za skijaše

Aplikacija SkiCoach nudi naprednu analitiku skijanja u realnom vremenu, transformirajući pametni telefon u lokalnu "crnu kutiju" za skijaše bez potrebe za aktivnom internetskom vezom

Osnovni podaci Naziv SkiCoach Namjena Analitika skijaških tehnika iOS App Store Android uskoro Cijena Besplatan / 19,99 eura doživotno

Dok se u, primjerice, Formuli 1 ili zrakoplovstvu detaljni podaci o kretanju podrazumijevaju, skijanje je dugo ostalo bez sustava koji precizno bilježi dinamiku pokreta. Unatoč brzinama koje rekreativci postižu, većina današnje tehnologije fokusirana je na GPS koordinate umjesto na samu tehniku. Projekt SkiCoach, nastao u Grazu, nastoji popuniti tu prazninu uvođenjem koncepta skijaške "crne kutije" koja bilježi kompletnu sliku svakog vašeg spusta.

Za razliku od uobičajenih rješenja, koja zahtijevaju stalnu povezanost s Internetom i oblakom, ovaj sustav funkcionira potpuno lokalno i offline, što je ključno za planinske uvjete gdje je signal često nepouzdan. Aplikacija omogućava skijašima držati mobitel u džepu te putem slušalica primati povratne informacije u stvarnom vremenu, zadržavajući fokus na stazi i sigurnosti.

Privatnost i lokalna obrada

Jedna od temeljnih odrednica ovog softvera je stroga zaštita privatnosti kroz politiku "zero tracking". Korisnici ne moraju kreirati račune niti ostavljati e-mail adrese, a svi prikupljeni podaci – od GPS tragova do ocjena tehnike – ostaju isključivo na samom uređaju. Ovakav pristup eliminira rizik od neovlaštenog pristupa podacima na vanjskim poslužiteljima i osigurava potpunu anonimnost skijaša, poručuje autor aplikacije Mihajlo Grmaš.

Osim praćenja brzine, AI algoritmi analiziraju dinamiku kretanja kroz teren i dodjeljuju tehničku ocjenu skijaša u rasponu od 0 do 100. Sustav je dizajniran prvenstveno kao alat za učenje i napredak, a ne kao platforma za društveno dijeljenje ili natjecanje na ljestvicama. Ipak, korisnicima je omogućena puna prenosivost podataka kroz izvoz u otvorenim formatima poput CSV-a, GPX-a i JSON-a.

Model bez pretplate

Financijski model aplikacije značajno se razlikuje od tržišnih trendova temeljenih na mjesečnim pretplatama. Korisnici mogu besplatno testirati sustav na do tri spusta dnevno, dok Pro verzija nudi doživotni pristup svim funkcijama uz jednokratnu naknadu od 19,99 eura. Ovakav model, prema riječima autora, osigurava dugoročnu vrijednost bez skrivenih troškova.

Ovaj "solo founder" projekt iz Austrije predstavlja odmak od komercijalno agresivnih aplikacija koje prioritet daju prikupljanju korisničkih podataka. Fokusiranjem na lokalnu obradu i precizne metričke pokazatelje, SkiCoach nastoji postaviti novi standard u digitalnoj asistenciji na snijegu, stavljajući naglasak na tehničku izvrsnost i sigurnost pojedinca.