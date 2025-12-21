SkiCoach – AI "crna kutija" i trener za skijaše

Aplikacija SkiCoach nudi naprednu analitiku skijanja u realnom vremenu, transformirajući pametni telefon u lokalnu "crnu kutiju" za skijaše bez potrebe za aktivnom internetskom vezom

Sandro Vrbanus nedjelja, 21. prosinca 2025. u 06:30
Osnovni podaci
Naziv SkiCoach
Namjena Analitika skijaških tehnika
iOS App Store
Android uskoro
Cijena Besplatan / 19,99 eura doživotno

Dok se u, primjerice, Formuli 1 ili zrakoplovstvu detaljni podaci o kretanju podrazumijevaju, skijanje je dugo ostalo bez sustava koji precizno bilježi dinamiku pokreta. Unatoč brzinama koje rekreativci postižu, većina današnje tehnologije fokusirana je na GPS koordinate umjesto na samu tehniku. Projekt SkiCoach, nastao u Grazu, nastoji popuniti tu prazninu uvođenjem koncepta skijaške "crne kutije" koja bilježi kompletnu sliku svakog vašeg spusta.

Za razliku od uobičajenih rješenja, koja zahtijevaju stalnu povezanost s Internetom i oblakom, ovaj sustav funkcionira potpuno lokalno i offline, što je ključno za planinske uvjete gdje je signal često nepouzdan. Aplikacija omogućava skijašima držati mobitel u džepu te putem slušalica primati povratne informacije u stvarnom vremenu, zadržavajući fokus na stazi i sigurnosti.

Privatnost i lokalna obrada

Jedna od temeljnih odrednica ovog softvera je stroga zaštita privatnosti kroz politiku "zero tracking". Korisnici ne moraju kreirati račune niti ostavljati e-mail adrese, a svi prikupljeni podaci – od GPS tragova do ocjena tehnike – ostaju isključivo na samom uređaju. Ovakav pristup eliminira rizik od neovlaštenog pristupa podacima na vanjskim poslužiteljima i osigurava potpunu anonimnost skijaša, poručuje autor aplikacije Mihajlo Grmaš.

Osim praćenja brzine, AI algoritmi analiziraju dinamiku kretanja kroz teren i dodjeljuju tehničku ocjenu skijaša u rasponu od 0 do 100. Sustav je dizajniran prvenstveno kao alat za učenje i napredak, a ne kao platforma za društveno dijeljenje ili natjecanje na ljestvicama. Ipak, korisnicima je omogućena puna prenosivost podataka kroz izvoz u otvorenim formatima poput CSV-a, GPX-a i JSON-a.

Model bez pretplate

Financijski model aplikacije značajno se razlikuje od tržišnih trendova temeljenih na mjesečnim pretplatama. Korisnici mogu besplatno testirati sustav na do tri spusta dnevno, dok Pro verzija nudi doživotni pristup svim funkcijama uz jednokratnu naknadu od 19,99 eura. Ovakav model, prema riječima autora, osigurava dugoročnu vrijednost bez skrivenih troškova.

Ovaj "solo founder" projekt iz Austrije predstavlja odmak od komercijalno agresivnih aplikacija koje prioritet daju prikupljanju korisničkih podataka. Fokusiranjem na lokalnu obradu i precizne metričke pokazatelje, SkiCoach nastoji postaviti novi standard u digitalnoj asistenciji na snijegu, stavljajući naglasak na tehničku izvrsnost i sigurnost pojedinca.



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija

Ispunjava prostoriju prirodnim i preciznim zvukom.

KEF LSX II

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

999 € 1.399 € Akcija