Smart Action Notch - rupicu prednje kamere pametnog telefona čini interaktivnom

Smart Action Notch još je jedna aplikacija koja će prednju kameru na pametnim telefonima pretvoriti u pametni gumb putem kojega je na različite načine moguće aktivirati i više različitih radnji te je tako učiniti dodatno korisnom…

OSNOVNI PODACI Naziv Smart Action Notch Namjena Područje prednje kamere pretvara u interaktivni gumb Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 5,99 eur (Premium)

Aplikacija koje iskorištavaju prednju kameru pametnog telefona kao svojevrsni gumb koji može izvršavati šačicu radnji nisu nove, a Smart Action Notch je još jedno takvo rješenje koje se, manje ili više, onim tipičnim funkcionalnostima ne razlikuje previše od konkurencije, a i sve čini vrlo jednostavnim.

Nakon instalacije i pri prvom pokretanu potrebno je dati odgovarajuće dozvole (oslanja se na sustav pristupačnosti Androida), a onda treba definirati dostupne radnje za svaku od gesti koje je moguće izvesti pri čemu je podržano jedan dodir kamere, dvostruki dodir, zatim da se zadrži gumb, klizne ulijevo ili se klizne udesno.

Doduše, u naplatnom izdanju je moguće proširiti geste na klizanje prema dolje, zatim da se klizne prema lijevo ili desno i kratko se zadrži. Za svaku je od gesti moguće definirati više od trideset akcija i tako namjestiti, na primjer, da se napravi snimka zaslona, uključi ili isključi bljeskalica, poglasni ili utiša ton, aktivira skeniranje QR kodova i slično.

Same su akcije kategorizirane pa se vrlo lako snaći te he jednako tako sve vrlo lako konfigurirati. Rad aplikacije ima relativno malen utjecaj na potrošnju baterije, svakako vrijedi zaviriti u konfiguraciju jer će se tamo pronaći još neki potencijalno zanimljivi detalji, a na umu valja imati i da je besplatna inačica limitirana mogućnostima, a za sve ono što aplikacija može ponuditi, tu je izdanje Premium koje stoji 5,99 eura jednokratno.