Sortio - vrlo jednostavno organiziranje slika i videozapisa na smartfonu

Sortio je još jedna aplikacija koja se specijalizira za brzo razvrstavanje fotografija i videozapisa koji se nalaze na unutarnjoj memoriji telefona i to na dobro prokušan način, klizanjem lijevo ili desno odlučuje se hoće li se neka datoteka zadržati ili izbrisati

OSNOVNI PODACI Naziv Sortio Namjena Razvrstavanje slika i videozapisa Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 2,09 eura mj, 15,99 eura, 31,99 eur jednokratno (Premium)

Sortio je aplikacija koja se čvrsto drži svoje namjene i zapravo se ne trudi biti više od onoga što u suštini jest; mobilni alat za brzo razvrstavanje fotografija i videozapisa. Doduše, umjesto onog tipičnog ručnog pregledavanja galerije te onda prebacivanja datoteka u albume ili brisanja datoteku po datoteku, ovdje se sve svodi na zapravo već dobro poznati princip klizanja po zaslonu.

Naime, prikazivat će se jedna po jedna fotografija ili videozapis, a kretanje naprijed i nazad obavljat će se klizanjem po zaslonu lijevo ili desno. Brisanje neke datoteke odradit će se klizanjem prema gore, dok se zadržavanje datoteke svodi na dodir nekog od albuma koji se stalno nalaze pri dnu zaslona.

Albumi se uvijek nalaze popisani na dnu, a na umu treba imati da datoteke neće odmah biti premještene, nego će tek biti dodane u listu čekanja te će se stvarno premještanje dogoditi odjednom, za sve dodane datoteke. Osim toga, izbrisane datoteke će biti premještene u koš za smeće, a to znači da ih je u svakom trenutku lako moguće vratiti.

Nekih posebnih dodatnih mogućnosti zapravo i nema, a čak nema ni posebne konfiguracije, no aplikacija svoj posao obavlja onako kako bi se od nje i očekivalo. Dakako, besplatna inačica je limitirana, a ograničenja će se ukloniti plaćanjem pretplate za izdanje Premium koja stoji 2,09 eura mjesečno, 15,99 eura godišnje ili se Sortio može kupiti odjednom za 31,99 eura.