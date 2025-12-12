Stage - mobilni čitač e-knjiga i dokumenata optimiziran za brzo čitanje

Ponuda raznovrsnih mobilnih čitača elektroničkih knjiga prilično je izdašna, no oni koji traže čitač koji će im omogućiti da brže čitaju sa zaslona svojega pametnog telefona, trebali bi provjeriti što im može ponuditi upravo ovaj…

OSNOVNI PODACI Naziv Stage Namjena Čitač e-knjiga za brzo čitanje Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 24,99 eur godišnje (Premium)

Stage se možda može na prvi pogled činiti kao tek još jedan čitač e-knjiga te digitalnih dokumenata, no za razliku od većine sličnih aplikacija, on se ističe činjenicom da je optimiziran za što brže moguće čitanje teksta sa zaslona. Pritom mu je pristup zapravo prilično jednostavan.

Naime, omogućava da se tekst čita riječ po riječ pri čemu će svaka riječ zapravo biti prikazana na istom mjestu na zaslonu, a sve kako bi se smanjila potreba za kretanjem oka (Rapid Serial Visual Presentation). Na taj se način čitanje može ubrzati i do tri puta dok se istodobno izbjegava i pretjerano umaranje očiju.

Podržani su svi popularni formati e-knjiga, a tu je i čitav niz mogućnosti kojima se prikaz može prilagoditi vlastitom ukusu. Naravno, moguće je birati i između drugih modela prikaza teksta i čitanja, a već će se pri prvom pokretanju proći kroz ono početno podešavanje raznih parametara kako bi ugoda čitanja bila tim veća.

Osim toga, tu su i druge stvarčice kao što je podrška za pretvaranje teksta u govor (TTS), sama aplikacija prati napredak čitanja pa se uvijek može nastaviti tamo gdje se zadnji put stalo, tu je i integriran rječnik te štošta drugo. Osnovna inačica se može koristiti besplatno, dok je za puni doživljaj potrebno plaćati pretplatu za izdanje Premium koja stoji 24,99 eura godišnje (to se izdanje može besplatno iskušavati sedam dana).