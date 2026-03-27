StoryGraph - praćenje čitateljskih navika i preporuka koju bi knjigu vrijedilo pročitati

StoryGraph je zanimljivo rješenje koje omogućava praćenje navika čitanja, a onda je u stanju ponuditi koju bi knjigu iduću vrijedilo pročitati i to upravo na temelju prikupljenih informacija, ali i prema raspoloženju ili tematskim preferencijama…

Matija Gračanin petak, 27. ožujka 2026. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv StoryGraph
Namjena Praćenje navika čitanja i preporuke knjiga
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 51,09 eur godišnje (Plus)

StoryGraph je aplikacija za praćenje čitateljskih navika i preporuku knjiga, a koja se može smatrati alternativom Goodreadsu, no naglaskom na analitiku prikupljenih podataka, filtriranje preporuka knjiga koje vrijedi pročitati prema raspoloženju te osobnom ukusu (zato se i oslanja na algoritam strojnoga učenja).

Kako bi se aplikacija mogla koristiti, potrebno je otvoriti korisnički račun te onda, po želji, uvesti podatke iz Goodreadsa (preporuka je obaviti samo jednom kako bi se izbjeglo dupliciranje podataka), a nakon toga će aplikacija prikazati početnu stranicu s knjigama koje se upravo čitaju, popisom knjiga koje se planiraju čitati te personaliziranim preporukama.

Tu su i solidno osmišljeni grafički prikazi čitateljskih navika, uključujući raspodjelu žanrova, raspoloženja, tempa i duljine knjiga, a sve se može dodatno filtrirati prema razdoblju ili tipu sadržaja. Naravno, da bi StoryGraph imao smisla, valja i redovito bilježiti kako napreduje čitanje samih knjiga.

Tako je moguće unijeti broj pročitanih stranica, dodati osobne bilješke, označiti knjigu kao DNF (Did Not Finish), dodijeliti i prilagođene oznake, tu je i mogućnost ocjenjivanja knjiga, a zanimljiva je i opcija čitanja u paru ili manjim grupama. Ipak, najveća su vrijednost upravo preporuke knjiga koje se temelje na kombinaciji osobnog ukusa, prethodnih ocjena i raspoloženja koje se dodjeljuje svakoj knjizi, ali su podržani i određeni filtri kako bi se izbjegle knjige neželjenog sadržaja.

Sve u svemu, StoryGraph je zanimljivo rješenje za praćenje čitanja knjiga, analizu navika i pronalaženje knjiga prema raspoloženju, no ako se očekuje velika zajednica korisnika ili neke naprednije mogućnosti, onda je bolje provjeriti što mogu ponuditi druge platforme. Osnovna inačica je besplatna, a za sve je mogućnosti potrebno plaćati pretplatu koja stoji 51,09 eura za izdanje Plus.

