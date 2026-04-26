TasteBot - koristi generativnu umjetnu inteligenciju kako bi ponudio recepte za ukusna jela

Ovo je još jedan primjer načina implementacije generativne umjetne inteligencije, a riječ je o svojevrsnoj digitalnoj kuharici koja može ponuditi prijedloge recepata za razna jela na temelju unesenih namirnica te općenitih kulinarskih preferencija…

OSNOVNI PODACI Naziv TasteBot Namjena Digitalna kuharica s umjetnom inteligencijom Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 54,99 eur godišnje (Premium)

U moru drugih digitalnih kuharica koje na jednom mjestu okupljaju velik broj recepata, bilo da je riječ o receptima koje su osmislili drugi korisnici ili proizlaze iz drugih kuharica, TasteBot se ističe ponajprije činjenicom da se za osmišljavanje i preporuku recepata zapravo oslanja na generativnu umjetnu inteligenciju.

Sam se način korištenja aplikacije ne razlikuje pretjerano od sličnih digitalnih kuharica, a već je nakon instalacije i prvog pokretanja potrebno stvoriti osobni kulinarski profil. Tu će se definirati vlastiti nutricionistički ciljevi, naznačiti vrstu preferirane prehrane, odrediti postoje li kakve alergije te drugi podaci.

Jednom kada je sve spremno, moguće je pregledavati biblioteku već postojećih recepata ili dozvoliti aplikaciji da generira nešto sasvim novo (samo je potrebno naznačiti je li riječ o doručku, ručku, večeri, desertiu i slično). Dakako, tu je mogućnost definiranja dodatnih parametara, pa je moguće generirati recept na temelju sastojaka i namirnica kojima se raspolaže.

Za svaki se recept dobivaju i jasne upute kako jelo pripremiti, a zgodno je i to što je moguće generirati varijacije ne svaki od recepta. Osim toga, recepte je moguće i sačuvati, a tu je i niz drugih mogućnosti i detalja kao što je, na primjer, mogućnost generiranja recepta na temelju slike. Sama se aplikacija besplatno može iskušavati tri dana (inicijalno će se dobiti i besplatna tri recepta), a nakon toga valja plaćati pretplatu koja stoji 54,99 eura za izdanje Premium.