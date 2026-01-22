Temp Mail - servis koji nudi privremene, jednokratne i anonimne adrese e-pošte

Riječ je o još jednoj platformi koja se specijalizira za generiranje privremenih adresa e-pošte koje se mogu koristiti za prijavu na različite servise, a sve kako bi se zaštitila svoja stvarna adresa i spriječilo dobivanje neželjene e-pošte…

Matija Gračanin četvrtak, 22. siječnja 2026. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Temp Mail
Namjena Servis za privremene adrese e-pošte
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan /  od 2,19 eura tjedno do 49,99 eura godišnje (Premium)

Dobivanje neželjenih poruka e-pošta i dalje je prilično aktualno, a samo jedan od način kako to spriječiti jest da se za prijavu na različite servise, pogotovo one koje se namjerava koristiti kratko ili tek povremeno, ne koristi svoja primarna adresa. Temp Mail je još jedan servis koji u upravo u tome može pomoći.

Naime, omogućava kreiranje nasumično generirane, privremene, jednokratne i posve anonimne adrese e-pošte koja je u potpunosti funkcionalna, odnosno, dok je aktivna na nju će se moći primati poruke kao što su, na primjer, one koje sadrže poveznice za aktivaciju nekoga računa ili samo za dodatnu potvrdu.

Čitavu je stvar vrlo jednostavno koristiti i čim se aplikacija pokrene, adresa e-pošte će automatski biti generirana, s time da je moguće u svakom trenutku zatražiti novu adresu (prethodna će biti deaktivirana), ali tu je moguće izabrati neku od ponuđenih domena, pa čak i definirati samo korisničko ime.

Naravno, jednako je tako moguće pregledavati sve pristigle poruke, preuzimati privitke, brisati pojedine poruke ili cijeli pretinac, pa čak i koristiti više od jedne privremene adrese istovremeno. Tu je i pregled povijesti, kao i neki drugi detalji. Na umu valja imati da jer osnovno izdanje besplatno, ali ako se žele koristiti naprednije mogućnosti, trebat će početi plaćati za izdanje Premium što stoji od 2,19 eura tjedno, pa sve do 49,99 eura godišnje.



