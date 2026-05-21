Texpress - aplikacija koja se specijalizira za jednostavnu vizualnu komunikaciju

Ovo je aplikacija koja će od koristi biti u trenucima kada nije moguća komunikacija na uobičajen način, nego se poruka mora prenijeti vizualnim putem. Naime, Texpress omogućava upravo da se bilo koja poruka prikaže preko čitavog zaslona, a tu su i neke dodatne mogućnosti…

Matija Gračanin četvrtak, 21. svibnja 2026. u 06:30
📷 Bug / Copilot
OSNOVNI PODACI
Naziv Texpress
Namjena Prikaz poruka na zaslonu telefona
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan

Texpress je jednostavna, no ponekad potencijalno vrlo korisna aplikacija koja služi za prikaz kratkih poruka preko čitavog zaslona pametnog telefona (ili tableta), koje su dovoljno čitljive da ih se pokaže preko pulta, u gužvi ili već u nekom drugom bučnom prostoru. Dakle, onda kada se informacije moraju prenositi vizualnim putem.

Sučelje aplikacije je vrlo jednostavno i intuitivno, a poruke se spremaju kao pločice koje će se tek jednim dodirom otvoriti preko čitavog zaslona. Pritom se tekst  automatski prilagođava veličini ekrana, a moguće je birati nekoliko stupnjeva povećanja, ručna promjena noćne i dnevne teme kao i opcija bljeskanja zaslona s tekstom (zapravo će se automatski izmjenjivati noćna i dnevna tema).

Osim toga, aplikacija nudi i mogućnost generiranja QR kodova od kartica pa je tim jednostavnije podijeliti informacije drugim korisnicima (npr. omogućiti povezivanje na WiFi), dok je tu i podrška za konverziju teksta u govor (TTS). Važno je istaknuti da će se sve odvijati na samom pametnom telefonu što ujedno znači i da za rad aplikacije nije potrebno imati aktivnu internetsku vezu.

Nekih dodatnih naprednih mogućnosti zapravo više i nema, a sama se aplikacija može koristiti sasvim besplatno (ne prikazuju se ni oglasi). Ukratko, oni koji traže jednostavan način da prenesu informaciju vizualnim putem, ovo je aplikacija koja će svoj posao obaviti sasvim korektno.

