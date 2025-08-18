Timemark - aplikacija za pouzdano dokumentiranje fotografija s točnim vremenom i lokacijom
Riječ je o mobilnoj kameri koja se od većine udaljava činjenicom da je namijenjena svima onima kojima treba dokaz o svojim aktivnostima na terenu u obliku fotografije s dodanim žigom koji pokazuje točno vrijeme o lokaciju gdje je slika nastala…
|Naziv
|Timemark
|Namjena
|Dodavanja vodenog žiga na slike u smislu dokaza
|Android
|Google Play
|iOS
|App Store
|Cijena
|Besplatan / 44,99 eur godišnje (Pro)
Timemark nije tipična mobilna kamera, a ova osim što omogućava fotografiranje, njezin je ključni cilj zapravo ponuditi korisnicima jednostavan način za stvaranje fotografija s podacima koji mogu poslužiti kao dokaz o aktivnostima na terenu.
Čitavu je stvar vrlo jednostavno koristiti, sve što je potrebno jest pokrenuti kameru, po želji izabrati jedan od predložaka žiga s podacima koji će biti dodan na fotografiju i onda samo slikati. Aplikacija će automatski dodati GPS lokaciju, datum, vrijeme, pa čak i visinu i brzinu kretanja, dok se sami podaci naknadno ne mogu mijenjati.
Time, naime, aplikacija pokušava osigurati vjerodostojnost same slike. Osim toga, tu je i mogućnost dodavanja bilježaka na fotografiju, a uz to što postoji hrpica raznovrsnih predložaka, zgodno je i to je predlošcima moguće prilagoditi boje i fontove, dok je tu i mogućnost dodavanja vlastitog logotipa kao i opcija generiranja izvještaja u formatu PDF.
Slike je moguće pohraniti u nekoliko popularnih formata, a tu je i opcija dijeljenja slika putem e-pošte ili društvenih mreža. Osnovna inačica aplikacije je besplatna, a za više je mogućnosti tu izdanje Pro za koje je potrebno plaćati godišnju pretplatu koja stoji 44,99 eura, s time da je to izdanje moguće besplatno iskušavati sedam dana.