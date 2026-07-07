Toxly - korisna aplikacija koja dešifrira sastojke različitih proizvoda

Riječ je o potencijalno korisnoj aplikaciji koja pomaže pri dešifriranju sastojaka navedenih na često vrlo sitno tiskanim deklaracijama te otkriva potencijalno štetne sastojka i pridonosi kod donošenja informiranih odluka o kupnji…

OSNOVNI PODACI Naziv Toxly Namjena Dešifriranje sastojaka različitih proizvoda Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 1,19 eur mjesečno

Premda su proizvođači obvezni na deklaracijama jasno naznačiti od čega se sastoji neki proizvod, bilo da je riječ o prehrambenom proizvodi ili prašku za pranje rublja, nerijetko je teško dešifrirati raznovrsne nazive koji se mogu pročitati na poleđini proizvoda. Srećom, postoje aplikacije koje to čine bitno lakšim, a Toxly je primjer takvoga rješenja.

Čitava stvar funkcionira prilično jednostavno, iskoristit će se kamera ugrađena u pametni telefon te će se skenirati popis sastojaka na proizvodu koji se obično nalazi na deklaraciji nalijepljenoj na poleđini (može se skenirati i barkod), a onda će analizirati prepoznate pojmove te ih kategorizirati prema njihovom potencijalnom utjecaju na zdravlje.

Uz vizualni prikaz, dostupna je i enciklopedija kemijskih spojeva s objašnjenjima njihovih svojstava i mogućih nuspojava, što može biti korisno onima koji žele izbjeći specifične alergene, parabene ili sulfate, a tu su i neki drugi detalji u mogućnost. Očekivano, preciznost analize i prepoznavanje teksta otisnutog na deklaraciji ovisi o ambalaži, pa aplikacija pokazuje određene nedostatke kod proizvoda s jako zakrivljenom i oblom ambalažom te kada je deklaracija teško čitljiva, no većinom će svoj posao odraditi korektno.

Dobro je to što se sve odvija na samom uređaju pa za rad aplikacije nije potrebno imati aktivnu internetsku vezu, kao i to da aplikacija zapravo ne prikuplja nikakve podatke. Osnovna inačica je besplatna, ali i ponešto ograničena, s time da se sva ograničenja ukidaju plaćanjem mjesečne pretplate koja stoji 1,19 eura mjesečno.