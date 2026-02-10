Transit - nudi pregled javnoga prijevoza u brojnim gradovima diljem svijeta

Riječ je o aplikaciji koja će biti korisna svima onima koji se vole kretati javnim prijevozom budući da nudi jasan pregled javnih linija u više od tisuću gradova diljem svijeta te tako pomaže svakodnevno ili tek povremeno putovanje upravo javnim prijevozom…

Matija Gračanin utorak, 10. veljače 2026. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Transit
Namjena Navigacija javnim prijevozom u gradovima diljem svijeta
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan

Transit je još jedna aplikacija koja će biti korisna turistima, ali i onima koji žive u nekom od više od tisuću gradova diljem svijeta te su ili primorani ili jednostavno vole koristiti javni prijevoz. Naime, nudi pregled javnih linija te omogućava da se vrlo lako dozna kada stiže autobus, vlak, podzemna željeznica, tramvaj i druga vrsta prijevoza te se lakše planira putovanje.

Dakako, to nisu jedine informacije koje Transit nudi, a svakako je vrlo korisno to što je putem aplikacija vrlo lako pronaći postaje, no tu su i druge mogućnosti. Tako je moguće dobiti pregled vremena dolaska prijevoza u stvarnom vremenu (ako su dostupni potrebni podaci), tu je o opcija planiranje putovanja tako da se kombinira više vrsta javnoga prijevoga, a tu je čak i prikaz lokacija bicikala te skutera za dijeljenje.

Specifičnost je i posebni modalitet rada u kojem se aplikacija pretvara u praktičnog mobilnog pomoćnika; potrebno je samo odabrati željenu rutu, a aplikacija će slati obavijesti o polasku, upozoravati kada treba izaći i pritom će prikupljati anonimne podatke o kretanju kako bi poboljšala procjene dolazaka za sve ostale korisnike (društvena komponenta je također izražena u ovoj aplikaciji).

Potonje će nekima možda zasmetati budući da Transit prikuplja popriličnu količinu podataka, a ne skriva se ni činjenica da se podaci dijele s trećim stranama (omogućuje i kupovinu karata). Unatoč tome, ovo je aplikacija koja nudi sve što je potrebno kako bi se elegantno snašlo u javnom prijevozu u nekom od tisuću gradova diljem svijeta (Hrvatska nije podržana), pa je vrijedi imati pri ruci kada se nađe u nekom od gradova u kojima će raditi. Osnovna inačica je besplatna, no ponešto ograničena, dok se sva ograničenja mogu ukinuti plaćanjem pretplate koja godišnje stoji 25 eura, a mjesečno pet eura.

 

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi