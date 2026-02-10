Transit - nudi pregled javnoga prijevoza u brojnim gradovima diljem svijeta

Riječ je o aplikaciji koja će biti korisna svima onima koji se vole kretati javnim prijevozom budući da nudi jasan pregled javnih linija u više od tisuću gradova diljem svijeta te tako pomaže svakodnevno ili tek povremeno putovanje upravo javnim prijevozom…

OSNOVNI PODACI Naziv Transit Namjena Navigacija javnim prijevozom u gradovima diljem svijeta Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Transit je još jedna aplikacija koja će biti korisna turistima, ali i onima koji žive u nekom od više od tisuću gradova diljem svijeta te su ili primorani ili jednostavno vole koristiti javni prijevoz. Naime, nudi pregled javnih linija te omogućava da se vrlo lako dozna kada stiže autobus, vlak, podzemna željeznica, tramvaj i druga vrsta prijevoza te se lakše planira putovanje.

Dakako, to nisu jedine informacije koje Transit nudi, a svakako je vrlo korisno to što je putem aplikacija vrlo lako pronaći postaje, no tu su i druge mogućnosti. Tako je moguće dobiti pregled vremena dolaska prijevoza u stvarnom vremenu (ako su dostupni potrebni podaci), tu je o opcija planiranje putovanja tako da se kombinira više vrsta javnoga prijevoga, a tu je čak i prikaz lokacija bicikala te skutera za dijeljenje.

Specifičnost je i posebni modalitet rada u kojem se aplikacija pretvara u praktičnog mobilnog pomoćnika; potrebno je samo odabrati željenu rutu, a aplikacija će slati obavijesti o polasku, upozoravati kada treba izaći i pritom će prikupljati anonimne podatke o kretanju kako bi poboljšala procjene dolazaka za sve ostale korisnike (društvena komponenta je također izražena u ovoj aplikaciji).

Potonje će nekima možda zasmetati budući da Transit prikuplja popriličnu količinu podataka, a ne skriva se ni činjenica da se podaci dijele s trećim stranama (omogućuje i kupovinu karata). Unatoč tome, ovo je aplikacija koja nudi sve što je potrebno kako bi se elegantno snašlo u javnom prijevozu u nekom od tisuću gradova diljem svijeta (Hrvatska nije podržana), pa je vrijedi imati pri ruci kada se nađe u nekom od gradova u kojima će raditi. Osnovna inačica je besplatna, no ponešto ograničena, dok se sva ograničenja mogu ukinuti plaćanjem pretplate koja godišnje stoji 25 eura, a mjesečno pet eura.