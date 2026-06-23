TrustFoodie - koristi umjetnu inteligenciju za analizu deklaracija prehrambenih proizvoda

TrustFoodie je aplikacija koja nastoji pomoći dešifrirati nerijetko vrlo sitno napisane deklaracije na prehrambenim proizvodima. Za to se oslanja na umjetnu inteligenciju, a ključna je prednost to što daje kratka i jasna objašnjenja…

OSNOVNI PODACI Naziv TrustFoodie Namjena Analiza deklaracija prehrambenih proizvoda Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 4,19 eur mj ili 30,99 eur godušnje (Pro)

Pročitati sitan tekst deklaracija na prehrambenim proizvodima mnogima definitivno nije lagan zadatak, a nakon što se i pročitaju svi sastojci, ponekad je još teže donijeti zaključak o kvaliteti samoga proizvoda te koji su sastojci potencijalno nepoželjni ili nisu u skladu s osobnim prehrambenim navikama ili potrebama.

Upravo tu uskače TrustFoodie, aplikacija koja se oslanja na umjetnu inteligenciju kako bi se analizirao sadržaj deklaracija, a onda se ponudilo i lako razumljivo objašnjenje. Čitavu je stvar vrlo lako koristiti, a sve se svodi na skeniranje deklaracije, nakon čega aplikacija generira razradu sastojaka, a onda dodjeljuje ocjenu i daje kratko objašnjenje razumljivim jezikom.

U pozadini se oslanja na Googleov Gemini, a svakako je zgodno to što je moguće aplikaciju personalizirati do određen razine. Konkretno, moguće je definirati prehrambene preferencije, alergije i slične parametre, pa će TrustFoodie automatski označavati potencijalne probleme.

Osim toga, aplikacija nudi i mogućnost usporedbe više proizvoda jedan pored drugoga što će biti korisno tijekom kupnje ako se dvoumi između više sličnih proizvoda, a tu je i AI Nutrition Chat koji omogućuje postavljanje dodatnih pitanja. Naravno, aplikacija se može koristiti besplatno vrlo ograničeno, no tu je izdanje Pro koje stoji 30,99 eura godišnje ili 4,19 eura mjesečno.