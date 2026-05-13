TuneFlow - mobilni glazbeni reproduktor s izraženom društvenom komponentom

OSNOVNI PODACI Naziv TuneFlow Namjena Servis za zajedničko slušanje glazbe Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / od 0,29 eur za tjedan do 7,99 eur godišnje

TuneFlow je hibrid između društvene mreže i streaming servisa, odnosno, reproduktora glazbe koji se oslanja na vanjske izvore za glazbu kao što je Youtube te omogućava ili stvaranje vlastitih virtualni slušaonica ili pridruživanje već postojećim kako bi se s drugim korisnicima uživalo u glazbi.

Sve počinje prijavom u aplikaciju, a onda je potrebno naznačiti omiljene glazbenike ili bendove nakon čega će se prikazati hrpica miksova (playlista) koje je odmah moguće preslušavati, ali je jednako tako moguće pridružiti se već kreiranim virtualnim slušaonicama (potrebno je imati ID slušaonice) ili napraviti vlastitu nakon što se pokrenula reprodukcija neke playliste.

Potonje je prilično jednostavno, a osim što svaka slušaonica može biti javna ili privatna, vrlo je lako dodati prijatelje. Naravno, tu je i mogućnost razmjene tekstualnih poruka kako bi se moglo odmah komentirati glazba koju se sluša ili samo voditi opuštene razgovore. Kreator slušaonice upravlja reprodukcijom dok drugi sudionici u svakom trenutku mogu zatražiti neku drugu pjesmu.

Sama aplikacija nudi i mogućnosti koje su tipične za reproduktore glazbe kao što je ugrađen ekvalizator, tajmer za spavanje, tu je i mogućnost pregledanja albuma na kojem se nalazi pjesma koja se reproducira i tome slično. Osnovna inačica je besplatna no vrlo ograničena, a za puni pristup svemu što može ponuditi, tu je izdanje Premium koje godišnje stoji 7,99 eura, 4,19 eura polugodišnje, 2,29 eura za tri mjeseca, te 0,79 eura za mjesec dana, dok jedan tjedan stoji 0,29 eura.