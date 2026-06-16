Undeafen - društvena mreža u kojoj se izražava glasovnim porukama

Undeafen je nova društvena mreža koja bi se mogla dopasti onima koji se ponajprije vole izražavati glasovnim porukama, a ne tekstualnim objavama, fotografijama i videozapisima kao na dominantnim društvenim mrežama…

OSNOVNI PODACI Naziv Undeafen Namjena Društvena mreža za objavu glasovnih poruka Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Društvene mreže tipično omogućuju objavu tekstualnih poruka, slika i videozapisa, no oni koji se nalaze u toj vrsti medija, možda će zanimljivom naći upravo Undeafen. Riječ je o novoj društvenoj mreži kod koje se sudjeluje tako da se snimaju i objavljuju glasovne poruke.

Sam koncept je prilično jednostavan; dovoljno je tek pritisnuti tipku za snimanje, ispričati ono što se želi podijeliti s drugima i zatim snimljeni sadržaj objaviti. Doduše, moguće je dodati tekst, no one su zamišljene kao svojevrsne fusnote povezane upravo s glasovnom porukom.

Drugi ključni elementi tipične za društvene mreže su, dakako, prisutni. Tako je moguće pratiti druge korisnike, povezivati se s njima, reagirati na njihove objave, ostavljati komentare i slično tome. Jasno, prvo je potrebno otvoriti korisnički račun, a da bi se to moglo napraviti, potrebno je dobiti i pozivnicu tako da se popuni jednostavan obrazac i pričeka (Undeafen tek nastoji izgraditi zajednicu).

Ukratko, Undeafen je zanimljiv eksperiment koji će mnogi možda dočekati s oduševljenenj, tim više jer su društvene mreže danas preplavljene AI generiranom sadržajem (tekstom, slikama i videozapisima), a ovom se društvenom mrežom zapravo želi ponuditi neposrednost, spontanost i određenu razinu ljudskosti.