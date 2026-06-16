Undeafen - društvena mreža u kojoj se izražava glasovnim porukama
Undeafen je nova društvena mreža koja bi se mogla dopasti onima koji se ponajprije vole izražavati glasovnim porukama, a ne tekstualnim objavama, fotografijama i videozapisima kao na dominantnim društvenim mrežama…
|Naziv
|Undeafen
|Namjena
|Društvena mreža za objavu glasovnih poruka
|Android
|Google Play
|iOS
|App Store
|Cijena
|Besplatan
Društvene mreže tipično omogućuju objavu tekstualnih poruka, slika i videozapisa, no oni koji se nalaze u toj vrsti medija, možda će zanimljivom naći upravo Undeafen. Riječ je o novoj društvenoj mreži kod koje se sudjeluje tako da se snimaju i objavljuju glasovne poruke.
Sam koncept je prilično jednostavan; dovoljno je tek pritisnuti tipku za snimanje, ispričati ono što se želi podijeliti s drugima i zatim snimljeni sadržaj objaviti. Doduše, moguće je dodati tekst, no one su zamišljene kao svojevrsne fusnote povezane upravo s glasovnom porukom.
Drugi ključni elementi tipične za društvene mreže su, dakako, prisutni. Tako je moguće pratiti druge korisnike, povezivati se s njima, reagirati na njihove objave, ostavljati komentare i slično tome. Jasno, prvo je potrebno otvoriti korisnički račun, a da bi se to moglo napraviti, potrebno je dobiti i pozivnicu tako da se popuni jednostavan obrazac i pričeka (Undeafen tek nastoji izgraditi zajednicu).
Ukratko, Undeafen je zanimljiv eksperiment koji će mnogi možda dočekati s oduševljenenj, tim više jer su društvene mreže danas preplavljene AI generiranom sadržajem (tekstom, slikama i videozapisima), a ovom se društvenom mrežom zapravo želi ponuditi neposrednost, spontanost i određenu razinu ljudskosti.