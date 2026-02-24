Untappd - aplikacija izraženog društvenog predznaka namijenjena ljubiteljima piva

Untappd je aplikacija koja spada u obveznu opremu svih ozbiljnih ljubitelja piva, a postavlja se kao svojevrsna društvena mreža i digitalni dnevnik kušanja piva u brojnim barovima i pivnicama diljem svijeta…

OSNOVNI PODACI Naziv Untappd Namjena Društvena mreža za ljubitelje piva Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Untappd je geosocijalna aplikacija namijenjena bilježenju i otkrivanju piva, a zapravo funkcionira kao svojevrsni digitalni dnevnik kušanja piva. Oslanja se na Foursquare/Swarm za lociranje i pregled obližnjih barova i Pivnica, a sama aplikacija služi i za praćenje prijatelja te dobivanje preporuka (tu su i značke koje se dodjeljuju prema broju i raznolikosti isprobanih piva).

Drugim riječima, ovo je aplikacija koja funkcionira kao specijalizirana društvena mreža za bilježenje i otkrivanje piva, a jednom kada se neka od brojnih lokacija posjeti, svaku vrstu piva koje se kušalo moguće je ocijeniti (tu je i opcija skeniranja barkoda kako bi se lakše pronašlo pivo koje se kuša). Na taj će se način napraviti i osobni profil, a samim time će i preporuke biti preciznije, dok je moguće i povezati se s drugim korisnicima.

Naravno, aplikacija se oslanja na lokaciju kako bi se na mapi (ili u popisu) prikazali obližnji barovi ili pivnice (u svojoj bazi ima i pivovare), a svakako je dobro što se za dobar dio barova ili trgovina koje prodaju pivo može vidjeti ponuda i cijene. Dakako, valjda ni ne treba posebno isticati da je generalna ocjena korisnika prilično solidan orijentir kamo se valja uputiti na kušanje piva.

Tu su i neke druge mogućnosti, pa svi oni koji vole uživati u pivu, i to pogotovo ako vole otkrivati nove okuse i nove vrste piva, ovo je aplikacija koju bi svakako trebali iskušati. Na umu samo treba imati da uživanje u alkoholu valja shvatiti ozbiljno te se pridržavati uvijek valjanog savjeta – alkohol treba biti konzumirati umjereno te odgovorno.