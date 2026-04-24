Vanderwaals - koristi model strojnog učenja za preporuku optimalne pozadinske slike

Aplikacija za otkrivanje i postavljanje pozadinskih slika definitivno ne nedostaje, no ova se prilično razlikuje od konkurencije. Naime, umjesto da nudi poveću galeriju wallapera, u stanju ih je preporučiti na temelju parametara prikupljenih uz pomoć modela MobileNetV3…

OSNOVNI PODACI Naziv Vanderwaals Namjena Koristi model dubokog učenja za preporuku wallpapera Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Vanderwaals je potencijalno zanimljiva aplikacija otvorena koda za prilagođavanje vizualnog stila svojega pametnog telefona kroz postavljanje pozadinskih slika koja se, za razliku od većine sličnih aplikacija koje su zamišljene kao svojevrsni katalozi ovećeg broja kvalitetnih pozadina, oslanja na model dubokog učenja kako bi naučila ukus svakoga korisnika.

Preciznije, oslanja se na MobileNetV3 koji se izvršava izravno na pametnom telefonu (sve se odvija offline, nije potrebno otvoriti korisnički račun te se ni ne šalju nikakvi podaci) te taj model koristi za analizu kompozicije, boja i stila, a onda na temelju toga sama aplikacija može preporučiti wallpaper koji bi trebao biti maksimalno usklađen s vizualnim afinitetima korisnika.

Sve počinje tako da se odabere između dva moguća načina rada i to personalizirani način kod kojeg treba aplikaciji učitati omiljene wallpapere s interne memorije telefona ili naznačiti neku od kategorija te automatski način kod kojeg će algoritam izabrati neke od wallpapera kako bi aplikacija mogla naučiti kakvi se tipovi pozadinskih slika preferiraju (oslanja se na Bing i probrane kolekcije na GitHubu).

Nakon toga je moguće namjestiti koliko će se često pozadinske slike mijenjati (i koje), a svakako treba naznačiti je li se koji wallpaper sviđa ili ne jer će tako aplikacija moći formirati interni model na temelju kojega će, mora se to priznati, u budućnosti nuditi doista pažljivo probrane wallpapere.

Drugim riječima, svi oni koji traže drukčiju aplikaciju kojom bi ukrasili svoj početni zaslon, i to u skladu s njihovim ukusom, Vanderwaals bi svakako trebali iskušati budući da je u stanju doista dobro pogoditi ukus korisnika.