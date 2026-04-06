Vapor - domaća aplikacija za pregled i pretraživanje voznih redova trajekata

Premda bi se prema nazivu aplikacije moglo zaključiti da je nekako povezana s parobrodima, zapravo je riječ o domaćem uratku za pametne telefone putem kojega je u svakome trenutku moguće pregledati i pretraživati vozni red trajekata…

OSNOVNI PODACI Naziv Vapor Namjena Pregled i pretraživanje trajektnih linija Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Vapor je domaća aplikacija koja će korisna biti svima onima koji redovno ili povremeno moraju putovati trajektima, a ne samo da je zanimljiva činjenicom da doista omogućuje da se na jednostavan način pregledava i pretražuje vozni red trajekata, nego je zanimljiva i činjenicom da želi ponovno vratiti riječ vapor, kako su trajekte prije pedesetak godina zvali otočani.

Vapor, dakako, dolazi od talijanske riječi za parobrod ili paru (vapore), ali svakako je još jedan podsjetnik na bogatstvo hrvatskoga jezika (vrijedi i istaknuti da je sučelje aplikacije višejezično). Štoviše, sve to daje samo dodatnu vrijednost ovoj aplikaciji koja bi se itekako mogla korisnom pokazati upravo onda kada se namjerava ploviti nekoj trajektnom linijom.

Naime, obuhvaća ukupno 99 luka te 44 trajektne linije, kao i svi operateri. Da bi stvar bila još bolja, podaci su prilično aktualni, a jednako je tako zgodno što će lokacija automatski biti detektirana (ako se daju odgovarajuće dozvole), pa će aplikacija prikazati polaske onih linija koje su zapravo relevantne upravo u odnosu na lokaciju.

Dobro je i to što se podaci pohranjuju lokalno što znači da će raditi i bez internetske veze (moguće je i otvaranje korisničkog računa), a tu su i neke druge praktične mogućnosti kao što je opcija da se u favorite dodaju luke koje se najčešće koriste, zatim mogućnost da se uključe podsjetnici te pregled vremenskih uvjeta za polazak trajekta i njegov dolazak. U svakom slučaju, vrlo korisno i besplatno s time da se moraju tolerirati reklame.