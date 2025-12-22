Vignetim - aplikacija za vozače koja olakšava kupovinu i upravljanje digitalnim vinjetama

Riječ je o aplikaciji ponajprije namijenjenoj vozačima koji namjeravaju putovati Europom te im omogućava da na jednostavan način kupe i upravljaju digitalnim vinjetama, ali i da plate cestarinu, dok je tu i mogućnost aktivacije podatkovnih eSIM profila.

OSNOVNI PODACI Naziv Vignetim Namjena Kupovina digitalnih vinjeta i podatkovnih eSIM-ova Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Dobro je poznata činjenica da se za većinu autocesta mora platiti naknada, a dok se neke zemlje odlučuju za vinjete, druge cestarinu naplaćuju na drukčije načine. Vignetim je aplikacija koja za neke zemlje u Europi omogućuje jednostavnu kupovinu i upravljanje digitalnim vinjetama, kao i za plaćanje cestarina, ali pritom nudi i još jednu pogodnost.

Naime, putem aplikacije je moguće kupovati i aktivirati podatkovne eSIM profile, pa je ovo aplikacija koja je itekako korisna kada se kreće nekamo na putovanje, a osobito automobilom. Doduše, pritom valja znati da je zasad podržana kupovina digitalnih vinjeta samo u nekim zemljama (Bugarska, Češka, Mađarska, Slovačka, Rumunjska, Slovenija, Moldavija, Švicarska, Estonija, Island, Nizozemska i Irska).

Čitavu je stvar vrlo jednostavno koristiti, a nakon instalacije je najbolje otvoriti korisnički račun, te potom kupiti digitalnu vinjetu za zemlju u koju se putuje. To će se učiniti tako da se odabere država, kategorija trajanja digitalne vinjete, unese se registarska oznaka, a svakako je dobro to što aplikacija pritom nudi i dodatne usluge poput brže obrade, fleksibilnog vremena početka valjanosti vinjete, a tu su i SMS obavijesti.

Osim toga, vrijedi i natuknuti da aplikacija pokriva i komercijalne vinjete za autobuse i teretna vozila u pojedinim državama, a svakako je zgodno to što je podržano i više načina plaćanja, od Google Paya i Apple Paya do PayPala, Revolut Paya te debitnih i kreditnih kartica. Sve u svemu, Vignetim se može pokazati korisnim ako se putuje automobilom u neku od podržanih zemalja.