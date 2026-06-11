Waypoint - jednostavna aplikacija za navigaciju kod koje se samo prati strelica

Za razliku od većine klasičnih aplikacija za navigaciju, ova se ponajprije ističe apsolutnim minimalizmom i činjenicom da je zamisljena da u potpunosti može raditi bez internetske veze, a do svojeg je odredišta potrebno samo pratiti strelicu…

OSNOVNI PODACI Naziv Waypoint Namjena Jednostavna offline navigacija Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 5,49 eur

Waypoint je, baš kao što se već prema samom nazivu može zaključiti, aplikacija koja se specijalizira za navigaciju. Međutim, za razliku od brojnih drugih sličnih aplikacija, ova se ističe apsolutnim minimalizmom te sasvim drukčijem pristupu navigacije pa se zapravo neće prikazivati mapa.

Umjesto toga, sučeljem dominira jednostavna strelica koja samo ukazuje u kojem smjeru treba ići kako bi se došlo do zadanog cilja. Čitavu je stvar vrlo lako koristiti, a nakon što se aplikacija pokrene te se daju sve potrebne dozvole (ako već nisu), samo je potrebno zabilježiti svoju trenutačnu lokaciju.

Nakon toga, kada se želi vratiti na zabilježenu lokaciju, samo će trebati pratiti strelicu. Drugim riječima, Waypoint će najbolje poslužiti u prirodi kad se želi vratiti do kampa, ali i u gradu kad se, na primjer, želi kasnije lakše pronaći mjesto gdje je parkiran automobil ili već nešto treće. Osim toga, važno je istaknuti da se aplikacije oslanja isključivo na GPS i kompas telefona, pa zato nije potrebna ni internetska veza.

Dodavanje aktualne lokacije je vrlo jednostavno, a te je točke moguće i prilagoditi birajući između različitih ikona, čak je moguće i dodati fotografiju za kasniju referencu. Naravno, nekih sitnih mogućnosti i detalja ima još, ali na umu treba imati da je besplatna inačica aplikacije relativno ograničena te nudi spremanje tek do tri lokacije. Za više od toga, potrebno je kupiti Waypoint za 5,49 eura.