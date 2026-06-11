Waypoint - jednostavna aplikacija za navigaciju kod koje se samo prati strelica

Za razliku od većine klasičnih aplikacija za navigaciju, ova se ponajprije ističe apsolutnim minimalizmom i činjenicom da je zamisljena da u potpunosti može raditi bez internetske veze, a do svojeg je odredišta potrebno samo pratiti strelicu…

Matija Gračanin četvrtak, 11. lipnja 2026. u 06:30
📷 Bug/AI
Bug/AI
OSNOVNI PODACI
Naziv Waypoint
Namjena Jednostavna offline navigacija
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 5,49 eur

Waypoint je, baš kao što se već prema samom nazivu može zaključiti, aplikacija koja se specijalizira za navigaciju. Međutim, za razliku od brojnih drugih sličnih aplikacija, ova se ističe apsolutnim minimalizmom te sasvim drukčijem pristupu navigacije pa se zapravo neće prikazivati mapa.

Umjesto toga, sučeljem dominira jednostavna strelica koja samo ukazuje u kojem smjeru treba ići kako bi se došlo do zadanog cilja. Čitavu je stvar vrlo lako koristiti, a nakon što se aplikacija pokrene te se daju sve potrebne dozvole (ako već nisu), samo je potrebno zabilježiti svoju trenutačnu lokaciju.

Nakon toga, kada se želi vratiti na zabilježenu lokaciju, samo će trebati pratiti strelicu. Drugim riječima, Waypoint će najbolje poslužiti u prirodi kad se želi vratiti do kampa, ali i u gradu kad se, na primjer, želi kasnije lakše pronaći mjesto gdje je parkiran automobil ili već nešto treće.  Osim toga, važno je istaknuti da se aplikacije oslanja isključivo na GPS i kompas telefona, pa zato nije potrebna ni internetska veza.

Dodavanje aktualne lokacije je vrlo jednostavno, a te je točke moguće i prilagoditi birajući između različitih ikona, čak je moguće i dodati fotografiju za kasniju referencu. Naravno, nekih sitnih mogućnosti i detalja ima još, ali na umu treba imati da je besplatna inačica aplikacije relativno ograničena te nudi spremanje tek do tri lokacije. Za više od toga, potrebno je kupiti Waypoint za 5,49 eura.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi