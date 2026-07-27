WearSocials - novčanik za QR kodove, ulaznice i kartice vjernosti s naglaskom na Wear OS

Za razliku od drugih univerzalnih digitalnih novčanika koji se pretežito fokusiraju na kartice vjernosti, WearSocials proširuje podršku i na drugo poput ulaznica za koncerte, ukrcajnim propusnicama ili QR kodovima za brzi pristup društvenim mrežama…

OSNOVNI PODACI Naziv WearSocials Namjena Digitalni novčanik prilagođen za korištenje uz pametne satove Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Svi oni koji često moraju na svojem pametnom telefonu tražiti ulaznice za koncerte, kartice vjerojatnosti kada se nalaze u trgovinama, ukrcajne propusnice i slično, dobro znaju koliko je naporno žonglirati s aplikacijama za e-poštu, namjenskim aplikacijama raznih trgovina, galerijama slika gdje su pospremljene snimke zaslona ili negdje pohranjenim PDF datotekama.

Upravo tome želi doskočiti WearSocials; riječ je o aplikaciji koja se pozicionira kao središnje mjesto za pohranu, izradu i brzo prikazivanje raznovrsnih kodova, i to s osobitim naglaskom na korištenje nosivih uređaja poput pametnih telefona. Drugim riječima, ovo je još jedan digitalni novčanik no koji se ponajprije ističe brzom sinkronizacijom i prikazom sadržaja na pametnim satovima (Wear OS).

Podržano je skeniranje raznovrsnih formata, od klasičnih linearnih barkodova, preko QR kodova, pa sve do formata poput Azteca i to bilo putem kamere mobitela ili izravnim dijeljenjem sadržaja iz drugih aplikacija. Jednom pohranjeni kodovi automatski se prenose na pametni sat, gdje im se onda može pristupati putem Wear OS pločica (Tiles).

Uz organiziranje već postojećih propusnica i kartica, tu je i mogućnost stvaranja vlastitih prilagođenih kodova što je korisno onda kad se na brzinu želi podijeliti profile s društvenih mreža ili kontaktne podatke. Doduše, na umu treba imati da je ova aplikacija posebno prilagođena vlasnicima pametnih satova, a svi oni koji ga nemaju, ionako će se moći osloniti na ono što već nudi Google Wallet ili drugi sličnih digitalni novčanici.