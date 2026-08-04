WeatherFast - minimalistička aplikacija za prognozu vremena s praktičnim preporukama

Riječ je o relativno asketskoj aplikaciji za prognozu vremena koja se usredotočuje na jednostavan pregled klasičnih informacija, ali koja koristi i umjetnu inteligenciju kako bi savjetovala što odjenuti ili kakve se aktivnosti na otvorenom mogu planirati…

OSNOVNI PODACI Naziv WeatherFast Namjena Asketska aplikacija za prognozu vremena Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Weatherfast je jednostavna no zgodno osmišljena aplikacija otvorena koda za prognozu vremena koja se ističe vrlo preglednim sučeljem, mnoštvom informacija o aktualnim vremenskim uvjetima (za podatke se oslanja na Open-Meteo), ali i nekim zanimljivim mogućnostima koje se nešto rjeđe mogu vidjeti kod doista brojne konkurencije.

Uz podatke o lokalnim vremenskim uvjetima, tu je i prognoza po satima kao i prognoza vremena za idućih šest dana. U suštini, sve je organizirano u kartice, a samo sučelje funkcionira prilično fluidno i brzo. Osim toga, dostupan je i pregled na vremenskoj mapi, pa je lako pratiti kretanje naoblake u stvarnom vremenu (tu se za podatke oslanja na RainViewer).

Međutim, ključna prednost ove aplikacije u odnosu na brojne druge, svakako je činjenica da se oslanja na umjetnu inteligenciju kako bi dao određene savjete. Tako će ponuditi savjet što ja najpametnije odjenuti, kao i koje se aktivnosti mogu planirati na otvorenom. Zgodno je i to što se može integrirati s kalendarom, pa prikazati i prognozu vremena za planirane događaje.

Ukratko, WeatherFast je na prvi pogled tek još jedna aplikacija za prognozu vremena, no koja ipak nudi neke dodatne značajke. Besplatna je i otvorena koda, a dopast će se ponajprije onima koji su općenito skloni asketizmu te ne traže raskošne mogućnosti, nego samo jednostavan način da saznaju kakvo će vrijeme biti.