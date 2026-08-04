WeatherFast - minimalistička aplikacija za prognozu vremena s praktičnim preporukama
Riječ je o relativno asketskoj aplikaciji za prognozu vremena koja se usredotočuje na jednostavan pregled klasičnih informacija, ali koja koristi i umjetnu inteligenciju kako bi savjetovala što odjenuti ili kakve se aktivnosti na otvorenom mogu planirati…
|Naziv
|WeatherFast
|Namjena
|Asketska aplikacija za prognozu vremena
|Android
|Google Play
|iOS
|Nema
|Cijena
|Besplatan
Weatherfast je jednostavna no zgodno osmišljena aplikacija otvorena koda za prognozu vremena koja se ističe vrlo preglednim sučeljem, mnoštvom informacija o aktualnim vremenskim uvjetima (za podatke se oslanja na Open-Meteo), ali i nekim zanimljivim mogućnostima koje se nešto rjeđe mogu vidjeti kod doista brojne konkurencije.
Uz podatke o lokalnim vremenskim uvjetima, tu je i prognoza po satima kao i prognoza vremena za idućih šest dana. U suštini, sve je organizirano u kartice, a samo sučelje funkcionira prilično fluidno i brzo. Osim toga, dostupan je i pregled na vremenskoj mapi, pa je lako pratiti kretanje naoblake u stvarnom vremenu (tu se za podatke oslanja na RainViewer).
Međutim, ključna prednost ove aplikacije u odnosu na brojne druge, svakako je činjenica da se oslanja na umjetnu inteligenciju kako bi dao određene savjete. Tako će ponuditi savjet što ja najpametnije odjenuti, kao i koje se aktivnosti mogu planirati na otvorenom. Zgodno je i to što se može integrirati s kalendarom, pa prikazati i prognozu vremena za planirane događaje.
Ukratko, WeatherFast je na prvi pogled tek još jedna aplikacija za prognozu vremena, no koja ipak nudi neke dodatne značajke. Besplatna je i otvorena koda, a dopast će se ponajprije onima koji su općenito skloni asketizmu te ne traže raskošne mogućnosti, nego samo jednostavan način da saznaju kakvo će vrijeme biti.