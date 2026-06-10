WeChef - aplikacija za spremanje i organiziranje recepata te planiranje jela

WeChef je u suštini još jedna digitalna kuharica koja se specijalizira za pohranu i organiziranje recepata, ali koja nudi i čitav niz dodatnih korisnih mogućnosti i detalja zbog kojih se pozicionira kao jedno od najboljih rješenja ovoga tipa…

Matija Gračanin srijeda, 10. lipnja 2026. u 08:05
OSNOVNI PODACI
Naziv WeChef  
Namjena Digitalna kuharica s brojnim dodatnim mogućnostima
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 36,99 eur godišnje

Digitalne kuharice već odavna nisu ništa neobično, a WeChef je još jedna takva aplikacija koja se ponajprije ističe činjenicom da nastoji biti sveobuhvatna. Tako nudi jednostavno spremanje recepata, planiranje obroka, organizaciju namirnica, ali i spašavanje ostataka iz hladnjake uz pomoć recepata za zanimljiva jela.

Konceptualno gledano, zamišljena je tako da se uvede red u inače potencijalno razbacane recepte pri čemu je jedna od praktičnih mogućnost svakako činjenica da je sposobna vrlo dobro uvoziti recepte s različitih web stranica (samo treba dodati poveznicu, a sve ostalo će odraditi WeChef).

Osim toga, tu je i ugrađeni skener s podrškom za prepoznavanje tiskanog teksta (OCR) što će biti korisno za sve one koji žele digitalizirati svoju kolekciju recepata na papiru. Drugim riječima, ova će aplikacija poslužiti da se na jednom mjestu dodaju, urede i organiziraju recepti s podrškom za pretraživanje, ali i za druge interaktivne mogućnosti.

Tako je, na primjer, moguće unijeti čime se raspolaže u hladnjaku ili smočnici, a WeChef će zatim pronaći prikladna jela s time da se za to zapravo oslanja na recepte koji su mu dostupni. Tu je i planiranje obroka, s kalendarom i automatskim generiranjem popisa za kupovinu, ali i neke dodatne mogućnosti kao što je prijedlog recepata prema raspoloženju ili nasumični izbor jela (tu je i posebni asistent).

Dakako, tu je i niz drugih detalja i mogućnosti, pa svi oni koji traže zanimljivo rješenje kao digitalnu kuharicu s nizom značajki koja će doista pomoći da se sistematizirano napravi osobna kolekcija recepata, ovo je aplikacija koju vrijedi probati. Može je se koristiti besplatno, no za sve je mogućnosti potrebno plaćati pretplatu koja stoji 36,99 eura godišnje.

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