WikWok - pregled nasumičnih članaka s Wikipedije kroz beskonačno skrolanje

Riječ je o aplikaciji otvorena koda koja se na prvi pogled može činiti kao još jedan mobilni klijent za Wikipediju, no zapravo nudi drukčiji način konzumiranja sadržaja. Naime, sve organizirano u obliku beskonačnog, vertikalnog feeda, baš kao na nekim društvenim mrežama…

Matija Gračanin ponedjeljak, 26. siječnja 2026. u 06:30
Doomscrolling pojam je koji je obilježio moderne društvene mreže, a ponajviše TikTok, no to ne znači nužno da se taj koncept neprekidnog listanja sadržaja ne može iskoristiti i za nešto korisnije. Upravo to nastoji napraviti WikWok, vrlo jednostavna i kompaktna aplikacija za pregledavanje sadržaja s Wikipedije.

Riječ je, dakle, o višeplatformskoj aplikaciji otvorena koda (zasad nema inačice za iOS, ali se može koristiti PWA verzija aplikacije), koja omogućava da se brojni članci s valjda najpoznatije internetske enciklopedije otvorenog pristupa, pregledavaju u beskonačnom vertikalnom feedu, slično kao što se to radi na brojnim društvenim mrežama.

Tako se svaki članak pretvara u zasebnu karticu sa skraćenim prikazom članka kao i slikom u pozadini, a kartice se zatim mogu pregledavati jedna za drugom kližući vertikalno po zaslonu pametnog telefona, dok klik na karticu otvara zadani web preglednik do izvornog članka na Wikipediji.

Sama aplikacija ne nudi mnogo mogućnosti pa je tako članke moguće označiti kao favorite te kasnije pregledavati samo njih, moguće je sadržaj podijeliti s drugima, a korisno je to što je moguće birati između različitih jezika kako bi se prikazivao samo sadržaj Wikipedije za taj jezik. Ukratko, ovo je potencijalno zgodna besplatna aplikacija za kraćenje vremena, pa je vrijedi probati.



