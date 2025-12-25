YouCaster - omogućava slušanje omiljenih Youtube kanala kao da je riječ o podcastima

Riječ je o potencijalno zanimljivoj, ali vrlo specifičnoj aplikaciji koja omogućava da se kanali koji su dostupni putem Youtubea konzumiraju kao da je riječ o podcastima i na taj se način omogući slušanje u pozadini i izbjegavanje gledanja u zaslon…

OSNOVNI PODACI Naziv YouCaster Namjena Pretvara Youtube kanale u podcast kanale Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

YouCaster je aplikacija za pametne telefone koja ima vrlo specifičnu namjenu, a ponajprije će se dopasti onima koji inače uživaju u podcastovima te bi na vrlo sličan način htjeli uživati i u sadržaju koji je dostupan putem Youtubea.

Naime, u stanju je Youtube kanale transformirati i oblik koji se konzumira baš poput podcasta, pa mjesto da se neki videozapis pogleda, zapravo će ga se poslušati (i tako izbjeći možda i pretjerano gledanje u zaslon jer će reprodukcija raditi i u pozadini).

Čitavu je stvar vrlo jednostavno koristiti, a dovoljno je tek dodati poveznicu na željeni YouTube kanal (ili iskoristiti pretraživanje unutar aplikacije), nakon čega će YouCaster automatski generirati audio feed i pratiti objave novih videozapisa koji će se pojaviti kao nove epizode, slično kao i kod podcasta.

Jedna od ključnih prednosti YouCastera svakako je već spomenuta podrška za reprodukciju u pozadini i sa zaključanim zaslonom, a nudi i mogućnosti slične aplikacijama koje se specijaliziraju za podcastove. Tako je moguće organizirati kanale, pregledavati povijest slušanja, ubrzavati reprodukciju slično. YouCaster se može koristiti besplatno.