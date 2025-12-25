YouCaster - omogućava slušanje omiljenih Youtube kanala kao da je riječ o podcastima

Riječ je o potencijalno zanimljivoj, ali vrlo specifičnoj aplikaciji koja omogućava da se kanali koji su dostupni putem Youtubea konzumiraju kao da je riječ o podcastima i na taj se način omogući slušanje u pozadini i izbjegavanje gledanja u zaslon…

Matija Gračanin četvrtak, 25. prosinca 2025. u 09:00
OSNOVNI PODACI
Naziv YouCaster
Namjena Pretvara Youtube kanale u podcast kanale
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

YouCaster je aplikacija za pametne telefone koja ima vrlo specifičnu namjenu, a ponajprije će se dopasti onima koji inače uživaju u podcastovima te bi na vrlo sličan način htjeli uživati i u sadržaju koji je dostupan putem Youtubea.

Naime, u stanju je Youtube kanale transformirati i oblik koji se konzumira baš poput podcasta, pa mjesto da se neki videozapis pogleda, zapravo će ga se poslušati (i tako izbjeći možda i pretjerano gledanje u zaslon jer će reprodukcija raditi i u pozadini).

Čitavu je stvar vrlo jednostavno koristiti, a dovoljno je tek dodati poveznicu na željeni YouTube kanal (ili iskoristiti pretraživanje unutar aplikacije), nakon čega će YouCaster automatski generirati audio feed i pratiti objave novih videozapisa koji će se pojaviti kao nove epizode, slično kao i kod podcasta.

Jedna od ključnih prednosti YouCastera svakako je već spomenuta podrška za reprodukciju u pozadini i sa zaključanim zaslonom, a nudi i mogućnosti slične aplikacijama koje se specijaliziraju za podcastove. Tako je moguće organizirati kanale, pregledavati povijest slušanja, ubrzavati reprodukciju  slično. YouCaster se može koristiti besplatno.



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija