Zoomy - snimač zaslona koji nudi neke praktične mogućnosti i efekte

Premda nije riječ o posebno naprednom alatu za snimanje zaslona na Android pametnim telefonima, ipak nudi neke dodatne mogućnosti zbog kojega ga itekako vrijedi iskušati. Između ostalog, dodavanje efekta zumiranja i praktične alate za uređivanje…

OSNOVNI PODACI Naziv Zoomy Namjena Jednostavno snimanje zaslona Android telefona Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Snimanje zaslona za Android telefonima već odavna radi prilično dobro, no u suštini je vrlo bazično. Stoga ni ne čudi da postoji niz aplikacija koja nadomještaju ograničenja te uvode dodatne mogućnosti. Zoomy je upravo takva aplikacija koja, premda nije raskošno opremljena, ipak skriva nekoliko trikova u rukavu.

Ključna prednost ove aplikacije jest mogućnost jednostavno dodavanja efekta zumiranja, a čitava stvar radi prilično jednostavno. Nakon što je napravljena snimka, potrebno je tek odrediti točku u vremenu od kada će se primijeniti zumiranje, a prije toga samo namjestiti razinu uvećanja te odrediti trajanje tranzicije.

Osim samog zumiranja, Zoomy nudi i druge stvarčice, pri čemu je istaknutija mogućnost snimanje internog zvuka sustava (nešto što mnoge aplikacije ovoga tipa zapravo ne nude) uz, dakako, snimanje putem mikrofona, a tu je i plutajući prozor prednje kamere koji se može slobodno razmještati ili potpuno isključiti tijekom snimanja.

Ugrađeni editor također je prilično jednostavan no sasvim dovoljno funkcionalan (putem njega će se zapravo i dodavati efekt zumiranja), a nudi i različite načine izrezivanja (9:16 za TikTok ili 16:9 za YouTube te druge omjere), nedestruktivno rezanje neželjenih dijelova snimke unutar samog projekta, dok je izvoz videa moguć u razlučivostima do 4K pri 60 sličica u sekundi. Tu su još i neki drugi detalji, a još je bolje to što se aplikacija može koristiti sasvim besplatno.