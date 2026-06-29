Zoyya - domaća aplikacija koja olakšava rezervacije termina za razne usluge

Riječ je o domaćoj platformi koja želi omogućiti jednostavnu rezervaciju termina za različite usluge, od frizerskih i kozmetičkih salona, preko autoservisa, pa sve do zdravstvenih usluga i sportskih aktivnosti…

OSNOVNI PODACI Naziv Zoyya Namjena Rezervacija termina za različite usluge Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Zoyya je zanimljiva aplikacija i platforma koja želi riješiti stvaran problem koji nerijetko imaju različiti davatelji usluga, a to je upravljanje rezervacijama termina. Umjesto da se za to i dalje oslanjaju na vlastite evidencije, papir i olovku ili već neki online kalendar, mogu iskoristiti ovu platformu kako bi svojim klijentima omogućili lakšu rezervaciju termina.

Namijenjena je ponajprije frizerskim i kozmetičkim salonima, ali i autoservisima te drugim djelatnostima poput zdravstvenih usluga, a čitava stvar funkcionira prilično jednostavno. Potrebno je tek pronaći željenog pružatelja usluga, odabrati datum i vrijeme te rezervirati termin, a ubrzo će se dobiti potvrda unutar aplikacije, dok će se kasnije dobivati i podsjetnici.

Jasno, poželjno je otvoriti korisnički račun kako bi se željene usluge moglo dodati u favorite i kako bi se kasnije mogle pratiti rezervacije, a nekima će sigurno biti zanimljiva i činjenica da se putem same aplikacije mogu kupovati poklon bonovi. Ponuda usluga je šarolika i još relativno mala, ali su usluge dostupne u nizu gradova diljem Hrvatske s time da, sasvim logično, dominira Zagreb.

U svakom slučaju, Zoyya je još jedan pokušaj da se riješi stvaran problem koji tipično imaju upravo pružatelji usluga unutar industrije ljepote, pa svakako vrijedi provjeriti je li neki od potencijalno zanimljivih usluga u sklopu ponude same aplikacije. Naravno, aplikacija je za krajnje korisnike besplatna.