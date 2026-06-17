AirPods s kamerama opet kasne: Apple obećanja seli s 2026. na kraj 2027.

Riječ je o uređaju o kojem se piše već godinama. Bug.hr je o AirPodsima s ugrađenim kamerama izvještavao još u srpnju 2024., kada se kao ciljana godina lansiranja spominjala 2026., a u prvi je plan tada dolazila mogućnost upravljanja pokretima preko infracrvene kamere i sprega s naglavkom Vision Pro. Aktualni Gurmanov izvještaj rok pomiče na kraj 2027., čime se razmak od prvih nagovještaja do izlaska proširio na otprilike godinu i pol, a težište se s upravljanja pokretima preselilo na kamere kao senzore koji Siriju dovode vizualni kontekst.

Obećanja brža od isporuke

Prema izvorima koje sada navodi Bloomberg, slušalice se interno vode pod kodnim imenom B798 i zamišljene su kao prvi Appleov nosivi uređaj usmjeren na umjetnu inteligenciju. Kamere nisu namijenjene snimanju fotografija ni videa, nego funkcioniraju kao senzori računalnog vida (computer vision) koji u Siri dovode vizualni kontekst okoline. Korisnik tako može pitati asistenta o onome što se nalazi pred njim, primjerice o sastojcima na stolu i prijedlogu što od njih skuhati.

Uređaj je bio predviđen za predstavljanje ove godine, no rok se pomaknuo. Kašnjenje se pripisuje Appleovim već poznatim poteškoćama s AI softverom, uključujući prerađenu verziju Sirija o kojoj funkcija ovisi, te razvoju vizualnih modela sposobnih za pouzdano prepoznavanje predmeta.

Kamere u nožicama i signalna svjetla

Dizajnom će slušalice blisko nalikovati postojećim modelima AirPods Pro, uz kamere ugrađene u nožice. Apple dodaje vanjska svjetla koja okolini signaliziraju kada se podaci sa slušalica šalju u oblak na obradu, a tvrtka je istraživala i upotrebu kamera za kontekstualne podsjetnike te navigaciju pri pješačkim uputama korak po korak.

Vizualna inteligencija i daljnji uređaji

Slušalice trebaju proširiti ono što Apple naziva vizualnom inteligencijom i Apple je tu funkciju već postavio u središte nove Siri i sustava iOS 27. Kamere u AirPodsima dio su šire hardverske ponude. Gurman je već prije otkrio da Apple potkraj sljedeće godine planira i prve pametne naočale, interno nazvane N50. One bi konkurirale Metinim proizvodima i imale naprednije kamere za snimanje fotografija i videa. Tvrtka razmatra i privjesak s kamerom za nošenje na odjeći ili kao ogrlicu.