Apple otkrio nove verzije svih svojih operacijskih sustava

Nova generacija Siri u fokusu je kod praktički svakog novog Appleovog operacijskog sustava, ali to ipak nije jedini novitet

Na ovogodišnjem WWDC-u Apple je, uz dugo očekivani Siri AI, predstavio i nove verzije svojih operacijskih sustava - iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, visionOS 27 i watchOS 27.

Zajednička poveznica većine novih sustava je Apple Intelligence, odnosno nova generacija Siri. Apple navodi da će Siri po novome imati bolje razumijevanje konteksta, moći analizirati sadržaj prikazan na zaslonu te izvršavati složenije zadatke unutar aplikacija.

Ipak, dok će Siri AI biti sastavni dio iOS-a, iPadOS-a, macOS-a, visionOS-a i watchOS-a, najveći dio ovogodišnjih nadogradnji odnosi se na poboljšanja performansi, dizajna Liquid Glass te nove mogućnosti za produktivnost, zabavu i praćenje zdravlja.

iOS 27

Najveća vizualna novost u iOS-u 27 odnosi se na dodatnu doradu Liquid Glassa predstavljenog prošle godine. Korisnici sada mogu pomoću posebne opcije prilagoditi razinu prozirnosti pojedinih elemenata sučelja, poput navigacijskih traka i izbornika, o čemu se govorilo još krajem prošle godine.

Foto: Apple

Apple je istovremeno unaprijedio Safari koji sada može automatski grupirati povezane kartice te pratiti promjene na web stranicama putem nove funkcije Notify Me. Primjerice, preglednik može obavijestiti korisnika kada se promijeni cijena proizvoda ili kada artikl ponovno postane dostupan za kupnju.

Poboljšanja stižu i u aplikacije Passwords, Messages i Phone, a novost je i da Apple Intelligence sada može pomoći pri izradi automatizacija u aplikaciji Shortcuts koristeći jednostavne tekstualne naredbe.

Foto: Apple

iPadOS 27

Apple tvrdi da iPadOS 27 donosi značajno povećanje brzine rada. Konkretnije, rečeno je da se aplikacije pokreću do 30 posto brže zahvaljujući inteligentnom učitavanju podataka u pozadini, a ubrzani su i AirDrop prijenosi te rad s vanjskim USB-C diskovima, koji bi prema navodima tvrtke trebali biti i do pet puta brži.

Veliku nadogradnju dobiva i Screen Time. Roditelji sada mogu preciznije određivati kada i koliko dugo djeca smiju koristiti pojedine aplikacije i usluge, a uvedene su i dodatne mogućnosti kontrole komunikacije putem iMessagea te pregledavanja internetskih stranica.

Foto: Apple

Safari na iPadu dobiva automatsko organiziranje otvorenih kartica, dok će nova verzija aplikacije Shortcuts moći sama izraditi automatizacije na temelju korisničkog opisa željene radnje.

Apple je dodatno unaprijedio i aplikaciju za fotografije. Korisnici će, primjerice, uz pomoć generativne umjetne inteligencije moći popunjavati dijelove fotografije koji nedostaju nakon ispravljanja kadra ili proširivati kadar bez potrebe za ponovnim fotografiranjem, slično kao što to već neko vrijeme nudi Photoshop.

macOS 27 Golden Gate

Kod macOS-a 27, takozvanog Golden Gatea, najveći naglasak stavljen je na potpuno obnovljeni Spotlight. Apple navodi da nova infrastruktura omogućuje gotovo trenutačno indeksiranje sadržaja na računalu, a korisnici će izravno kroz Spotlight moći pretraživati dokumente, fotografije i elektroničku poštu te koristiti mogućnosti Apple Intelligencea.

Foto: Apple

Novi Spotlight može analizirati više datoteka odjednom i uspoređivati njihov sadržaj. Tijekom prezentacije Apple je demonstrirao usporedbu više PDF dokumenata pri čemu je sustav automatski izradio preglednu usporednu tablicu.

Golden Gate također donosi dodatne dorade Liquid Glassa, uključujući mogućnost globalnog podešavanja prozirnosti sučelja te povratak nekih klasičnih vizualnih elemenata macOS-a poput obojenih ikona u bočnim izbornicima, što će se svidjeti starijim korisnicima Maca.

Foto: Apple

Među ostalim novostima ističu se podrška za ultraširoke monitore rezolucije do 5K pri 120 Hz, pametni prijedlozi radnji u Mailu i Messagesu te mogućnost osvježavanja aplikacija gestom povlačenja prema dolje na trackpadu.

visionOS 27

Apple je predstavio i visionOS 27 za svoj Vision Pro. Nova verzija sustava donosi podršku za zakrivljene virtualne prozore koji simuliraju iskustvo rada na zakrivljenim monitorima, dok će korisnici moći koristiti i vlastite panoramske fotografije kao imerzivna virtualna okruženja.

Poboljšan je i Control Center, uvedene su nove veličine widgeta te brža Wi-Fi povezivost. Obavijesti se sada mogu proširiti jednostavnim pogledom na njih, a dodatne mogućnosti dobiva i sustav Visual Intelligence koji prepoznaje objekte i sadržaj u okolini korisnika.

Foto: Apple

watchOS 27

Na novije modele Apple Watcha ove jeseni stiže watchOS 27 koji donosi novu dinamičku mrežu aplikacija, dodatna poboljšanja za praćenje zdravlja i treninga te integraciju sa Siri AI asistentom.

Nova aplikacijska mreža automatski ističe aplikacije koje Siri smatra najrelevantnijima za korisnika. U središtu se nalazi nova Siri aplikacija, dok su oko nje smještene najčešće korištene i nedavno otvorene aplikacije kako bi im se moglo brže pristupiti.

Foto: Apple

Apple je unaprijedio i Workout Buddy, AI trenera predstavljenog prošle godine. Korisnici će sada dobivati detaljnije informacije o tempu, prijeđenoj udaljenosti i trajanju treninga, dok su dodatno poboljšane mogućnosti praćenja trčanja na otvorenom i na traci za trčanje.

Nadogradnja donosi i nova zdravstvena upozorenja vezana uz menstrualni ciklus pa će tako sustav po novome moći prepoznati obrasce koji mogu upućivati na perimenopauzu te o tome obavijestiti korisnice.

Foto: Apple

Među ostalim novostima ističu se prijedlozi dodatnih widgeta u Smart Stacku, brže pokretanje reprodukcije glazbe, optimizacije potrošnje baterije te pojednostavljen rad aplikacije Find My. Apple je također doradio izgled Liquid Glassa kako bi tekst bio čitljiviji, a uvedena je i nova gesta kojom se widget u Smart Stacku može odabrati spajanjem palca i kažiprsta.

tvOS 27

Kako bi osvježili Apple TV uređaje, Apple je predstavio i tvOS 27, no riječ je o nešto skromnijoj nadogradnji u odnosu na ostale platforme. Tvrtka se ove godine uglavnom fokusirala na poboljšanja performansi, pristupačnosti i korisničkog iskustva.

Jedna od glavnih novosti je redizajnirana aplikacija Podcasts koja bi trebala ponuditi jednostavnije upravljanje i pregled podcasta. Tu je i nova značajka Smart Downloads koja automatski preuzima nove epizode podcasta i drugog sadržaja kako bi bile dostupne za reprodukciju bez čekanja.

Apple navodi i brže pokretanje aplikacija te responzivniji Control Center, dok su dodatno ubrzane AirPlay veze prema Apple TV-u i HomePodovima.

Korisnici će u postavkama po novome moći pregledavati informacije o AppleCareu za svoj uređaj, a uvedene su i nove mogućnosti pristupačnosti, uključujući prikaz većeg teksta kroz cijeli sustav.

Developerske beta verzije novih sustava dostupne su već od danas, dok će javne beta verzije biti objavljene tijekom srpnja. Konačna izdanja iOS-a 27, iPadOS-a 27, macOS-a 27, watchOS-a 27, visionOS-a 27 i tvOS-a 27 očekuju se ove jeseni nakon predstavljanja novih iPhonea.