Apple poskupio većinu uređaja, donosimo nove europske cijene

Apple je zbog rasta cijena memorijskih čipova značajno povisio cijene većine svojih uređaja. Poskupljenja će najviše osjetiti kupci iPada Pro i MacBooka

Apple je značajno povisio cijene velikog dijela svoje ponude na svim tržištima, pri čemu su neka računala poskupjela za gotovo 1.000 eura. Tvrtka kao razlog navodi nagli rast cijena memorijskih i podatkovnih čipova, zbog čega, kako ističu, više ne mogu sami preuzimati dodatne troškove.

Najveće povećanje zabilježeno je kod modela Mac Studio s čipom M3 Ultra, koji je sada skuplji za čak 960 eura. Verzija s čipom M4 Max poskupjela je za 480 eura, dok je MacBook Pro od 14 inča skuplji za 500 eura.

Poskupljenja nisu zaobišla ni ostala Macove. MacBook Air od 13 inča sada je skuplji za 240 eura, dok je početni MacBook Neo s 256 GB prostora za pohranu poskupio za 140 eura.

Više cijene zahvatile su i iPade. iPad Air od 11 inča skuplji je za 140 eura, a iPad Pro od 11 inča za 240 eura. Od ostalih uređaja, HomePod mini poskupio je za 20 eura, standardni HomePod za 70 eura, dok je Apple TV skuplji za 60 eura.

Za razliku od većine Appleove ponude, iPhone, cijela linija AirPodsa, Apple Pencil i Studio Display zasad nisu zahvaćeni ovim poskupljenjima te se i dalje prodaju po dosadašnjim cijenama.

No, što se tiče iPhonea, poskupljenja gotovo pa sigurno možemo očekivati s nadolazećim modelima iz serije iPhonea 18.