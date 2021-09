Apple predstavio iPhone 13, novi iPad i iPad mini te Apple Watch 7. generacije

Stiglo je vrijeme predstavljanja iPhonea 13. Nakon mjeseci već tradicionalnih špekulacija i glasina, poluprovjerenih informacija i leakova, Apple će prikazati na čemu je radio proteklih 12 i više mjeseci te kojim će to hardverskim i softverskim novitetima pokušati privući kupce da svoj dosadašnji iPhone ili Android mobitel zamijene novim, "trinaesticom" s logotipom jabuke.

Nekoliko sati prije početka eventa deseci tisuća ljudi već čekaju da prijenos započne, a cijelo poslijepodne #AppleEvent je trending tema broj 1 u svijetu na Twitteru. Hype je, dakle, stvoren, pa pogledajmo i zbog čega…

Događaj pod nazivom California streaming održava se isključivo online, a vi ga možete pratiti putem priloženog YouTube linka ili u našem tekstualnom prijenosu. Budite uživo s nama od 19 sati na ovom mjestu za sve novitete iz Cupertina.

California streaming

Događaj je otvoren kratkim glazbenim brojem i odmah najavom prve usluge koju će Apple osvježiti. Bit će to streaming usluga Apple TV+ (nedostupan u Hrvatskoj), na koji dolaze nove serije i filmovi. A potom se krenulo na ono bitno…

iPad

Ove godine Apple osvježava svoju osnovnu liniju iPada s čipom A13 Bionic, no ostavlja ga u istom obliku kao i do sada – s poznatim rubovima oko zaslona, koji se ne proteže od ruba do ruba. Unaprijeđena je prednja kamera za pozive i videokonferencije, koja sada donosi 12 megapiksela i široko vidno polje od 122°. Zaslon dobiva podršku za TrueTone prikaz boja te Apple Pencil. S njime dolazi iPadOS 15, čije su glavne funkcije predstavljene na WWDC-u. Početna cijena bit će 329 dolara, za varijantu od 64 GB.

iPad mini

Pomalo iznenađujuće, novu će verziju nakon nekoliko godina dobiti i najmanji iPad. Potpuno novi dizajn iPada mini sada uključuje zaslon s manjim obrubom i zaobljenim rubovima. Kućište je ravnih bridova, kao i kod iPada Pro i iPhonea, a uz 8,3-inčnu dijagonalu zaslona TouchID se, zbog uštede na mjestu, preselio na tipku za uključivanje uređaja. Tu je i USB-C priključak, kao i podrška za 5G bežične mreže.

U srcu iPada mini nalazi se novi hardver, značajno napredniji od onoga kod prošle generacije. Ističu se nove i bolje kamere sprijeda i straga, s podrškom za snimanje videa rezolucije do 4K te 12-megapikselnom prednjom kamerom, kao i kod standardnog iPada. Cijena će mu biti 499 dolara za osnovni Wi-Fi model.

Apple Watch Series 7

Vrlo brzim tempom nakon 20 minuta već smo došli do Apple Watcha sedme generacije. Kao što se špekuliralo, novi Appleov pametni sat imat će i novi dizajn, s nešto većim dijagonalama ekrana i tanjim obrubima. Ipak, suprotno nekim špekulacijama, bridovi mu neće biti ravni kao kod iPhonea, već će ostati zaobljeni kao i do sada.

Novi watchOS prilagodit će funkcije ekrana, tipkovnicu i početne zaslone novoj generaciji sata. Sam Apple Watch bit će robusniji od dosadašnjih, otporniji na vodu i prašinu te uz čvršće prednje kristalno staklo. Punit će se 33% brže od serije 6. Zadržane su brojne opcije boja i kombinacija s narukvicama, a materijali od kojeg su izrađeni ostaju aluminij, čelik i titanij. Početna cijena Apple Watcha serije 7 bit će 399 dolara.

iPhone 13

A sada ono što je većina čekala – iPhone 13. Na prvi pogled, sve je isto kao u leakovima do sada. Pomalo drugačiji smještaj kamera (dijagonalan) straga te nešto manji notch sprijeda. Dolazit će u pet novih boja, imat će veću bateriju te dvije veličine: iPhone 13 i iPhone 13 mini. Zaslon će mu biti 28% svjetliji od onoga kod prošle generacije.

Novi procesor A15 Bionic ističe se bržom izvedbom grafičkih i zadataka strojnog učenja, kao i općenito nešto bržim radom, kako to obično biva iz generacije u generaciju iPhonea. Kad je riječ o kamerama, i one su ponešto poboljšane, pa sada "hvataju" više svjetla s većim senzorima i otvorom blende. To bi trebalo omogućiti još bolje noćne fotografije. Snimanje videa iPhoneom će dobiti i tehniku Cinematic mode, koja omogućava dinamičko mijenjanje fokusa za vrijeme snimanja – i to automatski, u ovisnosti o sadržaju koji se snima.

Podrška za 5G bit će proširena na dodatne regije i telekome diljem svijeta. Nove baterije te pametno upravljanje energijom na iPhoneu 13 omogućit će povećanje vremena autonomije – sat i pol na miniju i 2,5 sata na iPhoneu 13. Cijene iPhonea 13 kreću od 699 za mini te 799 dolara za "obični" model, kao i kod prošle generacije. No, početna će opcija imati dvostruko više memorije – 128 GB. Uz nju, bit će dostupne varijante od 256 i 512 GB.

iPhone 13 Pro

I za kraj, vrh ponude za najzahtjevnije korisnike: Pro model novog iPhonea. Veće i bolje kamere glavna su prednost ovog modela u odnosu na obični iPhone 13 i na lanjsku generaciju. Tri kamere su i dalje prisutne na Pro modelima: 3x telefoto kamera, ultraširoka i standardna široka kamera, sve s povećanim senzorima za bolje noćne fotografije. Sada ultraširoka kamera omogućava i snimanje makro fotografija, a sve tri kamere podržavaju pametni noćni način rada za snimanje gotovo u potpunom mraku.

iPhone 13 Pro će u četiri boje (nova je nebesko plava), notch je također manji, a ekran unaprijeđen tako da sada podržava frekvenciju osvježavanja do 120 Hz (ProMotion, poznat s iPada Pro).

I u ovom je modelu SoC A15 Bionic. Pro model dolazi u dvije veličine, iste kao i lani – iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max. Baterije će omogućiti povećanje autonomije od 1,5 sat i 2,5 sata, kod manje i veće verzije.

Kad je riječ o kapacitetima prostora za pohranu, oni će biti povećani, pa će osnovni iPhone 13 Pro i Pro Max dolaziti sa 128 GB, uz verzije od 256, 512 GB i čak 1 TB. Početna cijena Pro modela bit će 999, a Pro Max kreće od 1.099 dolara, kao i kod verzija 12 Pro.

Novi iPhone u prednarudžbe će na odabranim tržištima krenuti od ovog petka, a u prodaju od 24. rujna.