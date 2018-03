Apple razmatra vlastitu proizvodnju MicroLED zaslona

Da Apple radi na naprednoj tehnologiji zaslona MicroLED, zna se već neko vrijeme. Ova tehnologija još uvijek je u povojima ali za sada daje obećavajuće rezultate. Do sada smo znali da Apple uz pomoć znanja koje je preuzeo sa startupom LuxVue radi na razvoju ekrana s ovom tehnologijom, a sada su ti navodi dodatno potvrđeni.

Izvori iz industrije potvrdili su kako u Kaliforniji Apple ima tajni pogon u kojem razvija MicroLED ekrane, te da je već razvio potpuno funkcionalan zaslon za Apple Watch tog tipa. O pametnom satu s MicroLED zaslonom umjesto OLED-a govori se već dvije godine, ali tehnologija, do sada, očito nije bila dovoljno zrela.

MicroLED MicroLED zasloni sastoje se od niza malenih LED elemenata (RGB piksela) koji, poput OLED-a, svaki emitiraju svjetlost umjesto da se oslanjaju na izvor pozadinskoj osvjetljenja kao kod LCD zaslona. Ova karakteristika daje im visoku energetsku učinkovitost pa bi MicroLED zasloni trebali trošiti i do 50% manje struje od OLED te 90% manje struje od klasičnih LCD zaslona. To ih čini idealnima za ugradnju u uređaje koji nemaju velike baterije. Dodatno, MicroLED ekrani mogu biti značajno tanji, svjetliji, te davati oštriju sliku od postojećih OLED ekrana.

Kad god da dođe do komercijalizacije novog tipa zaslona on će prvo zaživjeti na manjim, prije svega nosivim uređajima, a do ugradnje MicroLED-a u uređaje poput iPhonea moglo bi proći dodatnih tri do pet godina. Kako bilo, od masovne proizvodnje ovakvih zaslona u bilo kojem obliku, vjeruju analitičari, udaljeni smo još godinama.

Činjenica da je Apple izradio funkcionalni prototip u ovom trenutku najviše znači njegovim sadašnjim dobavljačima zaslona – jer Apple do sada nikada nije proizvodio ekrane za svoje uređaje. S MicroLED-om bi se stvari na tom polju mogle iz korijena promijeniti.