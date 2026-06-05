Apple razvija novu Siri u partnerstvu s Nvidijom i Googleom

Naprednija verzija Siri mogla bi koristiti Googleov Gemini i Nvidijine Blackwell čipove, a premijera se očekuje već ovog rujna

Kao što već neko vrijeme znamo, Apple priprema unaprijeđenu verziju svog glasovnog asistenta Siri, a prema informacijama koje sada donosi The Information, u tome će mu pomoći Google i Nvidia.

Naime, navodno će nova generacija Siri koristiti Googleov Gemini te Nvidijinu infrastrukturu temeljenu na Blackwell čipovima. Takav potez predstavlja svojevrsni odmak od dosadašnje Appleove strategije, koja se uglavnom oslanjala na vlastiti razvoj tehnologija ili ograničenu suradnju s vanjskim partnerima.

Prema navodima izvora, Siri će dio korisničkih upita obrađivati putem Google Clouda koristeći posebno licenciranu verziju Geminija. S druge strane, Google će za obradu zahtjeva koristiti svoje podatkovne centre opremljene Nvidjinim Blackwell B200 čipovima koji imaju ugrađenu tehnologiju takozvanog povjerljivog računalstva (confidential compute)

Iako bi se dio obrade odvijao izvan Appleove infrastrukture, tvrtka navodno nastoji osigurati da korisnički podaci ostanu zaštićeni tijekom cijelog procesa. Upravo su privatnost i sigurnost dosad bili među glavnim razlozima zbog kojih je Apple sporije uvodio napredne AI značajke od konkurencije.

Ako su informacije točne, prvu verziju nove AI Siri korisnici bi mogli upoznati već u rujnu, vjerojatno zajedno s predstavljanjem nove generacije iPhonea i novog iOS-a.