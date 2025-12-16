Beta verzija iOS-a otkriva koje će uređaje Apple predstaviti u budućnosti

U ranoj beta verziji iOS-a 26 otkriven je opsežan popis nepredstavljenih Appleovih uređaja i značajki koji daje trenutno najjasniji uvid u planove tvrtke za 2026. godinu, a moguće i kasnije

Matej Markovinović utorak, 16. prosinca 2025. u 13:05

U ranoj beta verziji iOS-a 26 pronađen je opsežan popis nepredstavljenih uređaja i značajki koji otkriva niz nadolazećih Appleovih proizvoda, uključujući nove modele iPhonea, iPada, Macova, nosivih uređaja i uređaja za pametni dom.

Kako doznaje MacRumors, Apple bi tijekom 2026. godine mogao predstaviti AirTag 2, Studio Display 2 te nekoliko novih uređaja za pametni dom, među kojima se spominju novi Apple TV, HomePod mini 2, ali i „stolni robot“ namijenjen kućnoj upotrebi koji će imati zaslon iPada.

Kada se već spominju iPadi, potvrđeno je da Apple radi 12. generaciju osnovnog iPada s A19 SoC-om te iPad Air pogonjen M4 SoC-om, o čemu smo pisali prošloga tjedna. Što se tiče iPhonea, spominje se iPhone 17e, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, kao sklopivi iPhone. Zanimljivo je i da se spominje iPhone Air 2.

Od Macova se spominje povoljniji MacBook s A18 Pro SoC-om iz iPhonea, kao i novi modeli MacBooka Pro s M5 Pro/Max i M6 Pro/Max SoC-ovima. U pripremama je i novi MacBook Air, Mac Studio te Mac mini. Kao što je i očekivano, sve će pogoniti Appleov M5.

Apple također planira i osvježenje u području nosivih uređaja i proširene stvarnosti, s novim Vision Air naglavnikom, AR naočalama, povoljnijom verzijom Vision Proa te Apple Watchom 12 i Watchom Ultra 4. U popisu se otkrivaju i kodna imena budućeg hardvera, poput U3, M5, M6, A20 i S11.

 



