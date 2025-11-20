Kućišta za Apple Watch ispisuju se 3D tehnologijom od recikliranog titanija

Apple je započeo s 3D ispsivanjem kućišta od 100% recikliranog titana za Apple Watch Ultra 3 i Seriju 11, drastično smanjujući otpad i unaprjeđujući proizvodni proces svojih pametnih satova

Apple je prilikom lansiranja najnovije generacije svojih pametnih satova najavio značajan zaokret u svojem proizvodnom procesu, predstavivši kućišta za Apple Watch Ultra 3 i titanijske modele Apple Watch Serije 11 koja su izrađena pomoću tehnologije 3D ispisa. Sada su otkrili i više tehničkih detalja o toj tehnologiji i načinu njezine primjene u masovnoj proizvodnji – budući da to nije redovita praksa za 3D ispis.

Iz kompanije kažu da sada koriste 100% reciklirani titanij u prahu, kvalitete u skladu sa zahtjevima zrakoplovne industije, što predstavlja presedan u masovnoj proizvodnji ovakvih komponenti. Ideja, koja je započela kao eksperiment, razvila se u stvarnost nakon više godina testiranja, optimizacije procesa i prikupljanja podataka kako bi se osiguralo da proces zadovoljava Appleove stroge standarde kvalitete.​

Korak ka ugljičnoj neutralnosti

Ovaj tehnološki iskorak dio je inicijative Apple 2030, čiji je cilj postizanje ugljične neutralnosti u cjelokupnom poslovanju do kraja desetljeća. Aditivni proces 3D ispisa, gdje se objekt stvara sinteriranjem praha sloj po sloj, omogućuje da se za izradu kućišta iskoristi upola manje sirovine u usporedbi s tradicionalnom metodom obrade, gdje se proizvod glođe iz bloka materijala.​

Proces započinje atomizacijom sirovog titanija u fini prah, s česticama promjera 50 mikrona, pri čemu se strogo kontrolira udio kisika kako bi se izbjegla eksplozivnost pri izlaganju laserskim zrakama. Svako kućište ispisuje se u 3D printeru s devet lasera. Oni rade istovremeno, slažući više od 900 slojeva debljine po 60 mikrona – što traje oko 20 sati.

Nakon tog procesa laserskog stapanja višak praha se usisava, a preostali se uklanja pomoću ultrazvučnog čistača. Kućišta se zatim odvajaju tankom naelektriziranom žicom uz hlađenje tekućinom, nakon čega automatizirani optički sustav provjerava točnost dimenzija i estetski izgled svakog od njih.

Procijenjeno je da će se samo ove godine zahvaljujući novom procesu uštedjeti više od 400 tona sirovog titanija. Osim uštede materijala, 3D ispis omogućio je i dizajnerska poboljšanja kakva prije nisu bila moguća. Jedno od ključnih jest mogućnost ispisa tekstura na unutarnjim površinama kućišta, što je unaprijedilo vodootpornost kućišta antene kod Apple Watcha. Specifična tekstura koja se time postiže omogućava bolje prianjanje plastike i metala, čime se pojačava izdržljivost.​

Ova se tehnologija s reciklirani titanijem u prahu koristi i za izradu kućišta USB-C priključka na novom iPhone Airu, omogućivši njegov iznimno tanak, a opet izdržljiv dizajn, zaključuju iz Applea, objavljujući niz videa iz proizvodnog procesa, koji pružaju nešto detaljniji uvid u vrlo sofisticiran proces 3D ispisa titanija.