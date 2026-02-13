Niske zalihe u Appleovim trgovinama potiču nagađanja o dolasku novih uređaja

Prema još uvijek neslužbenim informacijama, prvi na redu za predstavljanje mogli bi biti iPhone 17e i nova generacija iPad Aira

Zalihe pojedinih Appleovih uređaja u fizičkim trgovinama sve su skromnije, što je ponovno potaknulo nagađanja o skorom predstavljanju novih modela. Prema informacijama koje donosi Bloombergov Mark Gurman, kupci koji traže određene konfiguracije MacBooka Pro, kao i Apple TV, aktualni iPad Air te iPhone 16e, nailaze na dulje rokove isporuke ili ih uopće ne mogu pronaći u maloprodaji.

Povijesno gledano, slične situacije često su prethodile predstavljanju osvježenih modela uređaja. Gurman tako navodi da se Apple priprema za skorije predstavljanje novog iPhonea 17e, kao i nadograđene verzije iPad Aira, što bi objasnilo smanjene zalihe aktualnih generacija uređaja.

Ipak, manjak proizvoda ne mora nužno značiti da je novi model pred vratima. Primjerice, ograničena dostupnost određenih konfiguracija MacBooka Pro mogla bi biti povezana i s globalnim poremećajima u opskrbi komponentama, uključujući ponajviše nestašicu memorije, koja posljednjih mjeseci pogađa tržište.

Usprkos tome, ako se dosadašnji obrasci pokažu točnima, Apple bi već u sljedećim tjednima mogao predstaviti nove uređaje.