Siri AI ne stiže u EU - tko je kriv, Apple ili strogi europski zakoni?

Tjedan nakon Appleove godišnje konferencije za programere (WWDC 2026) bio je izuzetno buran za obožavatelje brenda. Iako je predstavljeno mnoštvo novosti, od MacOS Golden Gatea do iOS-a 27, glavna zvijezda prezentacije Tima Cooka bio je Siri AI. Prvi istinski pametni AI asistent iz Applea demonstrirao je impresivne mogućnosti, koristeći prirodni jezik i integraciju s cijelim ekosustavom. No, za korisnike u Europskoj uniji uslijedio je hladan tuš kada je Craig Federighi, viši potpredsjednik softverskog inženjeringa, potvrdio da Siri AI, barem zasad, neće biti dostupan na iPhone i iPad uređajima u EU. Njegova izjava o regulatornim preprekama, bez ikakvih naznaka o datumu dolaska, pokrenula je lavinu pitanja.

Što je Akt o digitalnim tržištima?

U središtu problema nalazi se Akt o digitalnim tržištima (DMA), zakonodavni akt Europske unije koji je stupio na snagu u svibnju 2023. godine. Riječ je o antimonopolskom zakonu osmišljenom kako bi se osiguralo da velike tehnološke tvrtke poput Applea, Googlea i Mete ne ograničavaju rast drugih platformi i da korisnicima pruže veći izbor pri odabiru online usluga. Cilj DMA je spriječiti da takozvani "nadzornici pristupa" (gatekeepers) zaključaju korisnike u zatvorene ekosustave koji funkcioniraju isključivo s njihovom vlastitom tehnologijom, što u konačnici vodi do monopola. EU želi ravnopravnije uvjete za sve, što uključuje i interoperabilnost - mogućnost da različiti sustavi i servisi međusobno komuniciraju.

Privatnost protiv interoperabilnosti

Apple tvrdi da je Siri AI, kao dio šireg paketa "Apple Intelligence", dizajniran s privatnošću i sigurnošću kao temeljnim načelima. Sustav koristi tehnologiju "Private Cloud Compute" kako bi funkcionirao kao privatni AI na samom uređaju, zadržavajući prednosti obrade u oblaku. Problem nastaje, kako navode iz Applea, jer bi usklađivanje s "ekstremnim tumačenjem" DMA-a od strane europskih regulatora značilo otvaranje pristupa toj tehnologiji trećim stranama. U priopćenju za javnost, Apple je oštro poručio: "Prema regulatorima EU, DMA zahtijeva da Apple bilo kojem AI sustavu omogući gotovo neograničen pristup korisnikovom uređaju, kao i mogućnost da autonomno djeluje na temelju tog pristupa bez stalnog nadzora korisnika. To uključuje mogućnost čitanja i slanja poruka, obavljanja kupnji, pristupa datotekama i izvršavanja radnji u bilo kojoj aplikaciji."

S druge strane, Europska komisija odlučno odbacuje Appleove tvrdnje. Glasnogovornik Komisije, Thomas Regnier, izjavio je kako je "odluka da se Siri AI ne uvede u EU isključivo Appleova". Inzistirao je na tome da ništa u DMA ne sprječava tvrtku da lansira nove proizvode, dodavši kako Apple "jednostavno nije uspio razviti rješenja za interoperabilnost koja zadovoljavaju ključne EU standarde privatnosti i sigurnosti". Otkriveno je i da je Apple tražio izuzeće od obveza interoperabilnosti u trajanju od 18 mjeseci, što je Komisija odbila. Ovo nije prvi put da se Apple poziva na DMA pri odgodi novih funkcija, što ukazuje na dublje i dugotrajnije neslaganje s regulatorima.

Korisnici podijeljeni, rasprava žestoka

Kao što se moglo i očekivati, korisnici su potpuno podijeljeni oko toga tko je u pravu. Rasprava je već sada žestoka, a na društvenim mrežama mogu se pronaći snažni argumenti s obje strane. Korisnici skloni Appleu tvrde da EU nepotrebno žrtvuje njihovu privatnost i da izbor već postoji - tko ne želi Appleov ekosustav, ne mora kupovati njihove uređaje. "Europska komisija je ovdje u krivu. Razumijem da žele da i drugi imaju isti pristup radi pravednosti, ali ne govorimo o davanju pristupa malim europskim tvrtkama, već o masivnim američkim korporacijama poput Mete, Googlea ili OpenAI-ja", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Odabrao sam Apple jer su drugi igrači uvijek iznova dokazali da ih nije briga za privatnost".

Međutim, jednako je mnogo i onih koji podržavaju stav Europske unije. "Apple bi se trebao prilagoditi zakonima regije u kojoj prodaje svoje proizvode ako želi ostati relevantan. Jednostavno je", stoji u jednom od komentara. Mnogi ističu da žele imati mogućnost izbora vlastitog AI asistenta na svom iPhoneu, umjesto da budu prisiljeni koristiti isključivo Appleovo rješenje. "Jedino što Apple treba osigurati je način da druga usluga pristupi mojim podacima, ali i zabraniti korištenje ako se ne da dopuštenje. To se zove interoperabilnost", zaključio je treći korisnik.

Trenutačno se nalazimo u pat-poziciji. Apple tvrdi da ne može kompromitirati sigurnost svojih korisnika, dok EU ustraje na otvaranju tržišta i sprječavanju monopola. Ovaj spor prebacio je debatu o DMA iz uskih političkih krugova izravno među korisnike, koji se sada nalaze u središtu prepucavanja između Applea i EU regulatora. S obzirom na to da i druge velike tvrtke, poput Googlea i Mete, odgađaju uvođenje svojih AI usluga u Europi zbog regulatorne nesigurnosti, jasno je da je ovo tek početak dugog i neizvjesnog procesa usklađivanja tehnoloških inovacija i europskih zakona.