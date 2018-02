Iiyama ProLite XB3270QS - WQHD rezolucija u 32 inča

Japanski proizvođač monitora, tvrtka Iiyama predstavila je novi model iz svoje ProLite serije. Riječ je o modelu naziva XB3270QS koji se odlikuje 32-inčnim IPS panelom visoke, WQHD rezolucije od 2.560 x 1.440 točaka.

Monitor se odlikuje još i osvjetljenjem od 300 nita, kontrastom od 1.200:1, brzinom osvježavanja od 60 Hz te brzinom odziva (GtG) od 4 ms. Shodno odabranom panelu vidljivi kutovi su 178 stupnjeva (horizontalno i vertikalno).

Nadalje, ProLite XB3270QS ima stereo zvučnike jačine 3 W, 3,5-milimetarski audio port te po jedan DVI-D, HDMI i DisplayPort video ulaz. U radu troši oko 57 W, a u stanju pripravnosti oko 0,5 W.

Dimenzije monitora su 730 x 445,5 x 230 milimetara, a težina 8,9 kilograma. Postolje monitora podržava podešavanje po visini do deset centimetara, pa konačna visina monitora može iznositi do 545,5 milimetara. Također moguće je podešavanje nagiba (-3 do + 22 stupnjeva) te položaja (pivot) monitora te postavljanje monitora na zid (VESA 100x100).

Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Cijena ProLite XB3270QS monitora na europskom tržištu je oko 280 eura.