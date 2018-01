Iza kulisa CES-a 2018: Bye-bye Vegas, eto me u Texasu na najboljem BBQ na svijetu

Svake godine pri kraju CES-a odlazim iz Las Vegasa i putem prema kući posjetim na dan-dva još neki američki grad, kad sam već ovdje... Prijašnjih godina sam išao u Los Angeles, Phoenix, San Diego i Tijuanu, Memphis, New Orleans i Nashville. Ove godine odabir je pao na glavni grad Texasa - Austin. Svim ovim gradovima zajedničke su tri stvari - dobra live glazba, dobra klopa i dobra cuga.

Za uživanje u svemu tome bitno je i dobro društvo. Samnom su svake godine na tom kratkom istražvanju Amerike Bojan, s kojim ionako zajedno putujem na CES, ali i Ivan Podnar, dugogodišnji Bugov kolumnist i dopisnik iz Washingtona (lani nam se pridružio i Antonio Zavada s N1 televizije). Podnar dijeli sličnu strast prema dobroj hrani, cugi i glazbi s nama i s veseljem svake godine uzima dva dana godišnjeg kako bi nam se pridružio u ovoj maloj avanturi.

Las Vegas je treći grad u SAD-u po broju turista koji ga posjete svake godine, ali kada bi se brojali samo "domaći" turisti, dakle Ameri - bio bi prvi. Amerikanci - iz nekog razloga - obožavaju ići u Las Vegas, što je rezultirali nevjerojatno velikim brojem jeftinih letova prema Vegasi i iz Vegasa prema svim živim američkim gradovima. Do Austina smo tako putovali za samo 120 dolara meni najboljom američkom aviokompanijom, Southwest Airlinesom, izravnim letom koji traje tri sata.

Čim smo sletili i Uberom se dobacili do hotela u gradu, našli smo se s Podnarom i otišli na klopu. U Texasu se jede BBQ. Mesina koja se satima "roštilja" u pušnici, na niskoj temperaturi, do te mjere dok ne postane toliko mekana da se raspada na dodir. Goveđi "brisket", svinjska i goveđa rebra i čuveni "pulled pork" tri su tipa mesine koji se ovdje priprema najbolje na svijetu... Za prvu večeru u Austinu odabrali smo obiteljsku zalogajnicu u kojoj jedu isljučivo lokalci iz tog kvarta, a nakon toga smo se zaputili u Broken Spoke, još veću rupu koja slovi za najpoznatije mjesto u Texasu s live country glazbom. Evo galerije (i videa) s oba mjesta...

Austin je, inače, za tech industriju treći najvažniji grad u SAD-u, poslije San Francisca i New Yorka. Najveći poslodavac u Austinu, primjerice, je Dell, koji ovdje ima i headquarter, a golema predstavništva, R&D centre i urede imaju apsolutno sve američke tech kompanije - ponajviše zahvaljujući izuzetno cijenjenoj obrazovnoj instituciji - The University of Texas at Austin. Imao sam prilike jučer i danas posjetiti neke od tih tvrtki, startupa, pa i samo sveučilište i doista se radi o impresivnim, modernim i zanimljivim zdanjima. Utoliko, iznenađuje kada u centru grada ugledate prizor poput ovog s donje slike...

Na stranu tehnologija, vratimo se klopi i cugi. Danas smo Podnar, Bojan i ja "odradili" craft beer turu po gradu, obišavši tri pivovare i isprobavši ukupno devet craft piva koje su među popularnijima u centralnom Texasu. Uz to su i među najboljim craftovima na svijetu, obzirom da je pivo ovdje najomiljenije alkoholno piće. Prilično natankanima otvorio nam se apetit, pa smo odlučili posjetiti još jedno mjesto gdje idu samo lokalci, a koje ekipa koja tu živi smatra da nudi apsolutno najbolji BBQ ne samo u gradu, Texasu ili Americi, već na cijelom svijetu.

Klopa se u Terry/s Black BBQ naručuje za "mesnim barom" za kojim "mesni pipničar" reže šnite brisketa, rebarca ili nekog drugog dimljenog dragulja na zahtjev, važe ih, te potpom naplaćuje. Red ispred šanka je u svako doba dana ogroman i valja biti strpljiv te čekati dvadesetak minuta do pola sata da se dođe na red. Nakon toga slijedi nagrada - tona mesine toliko očaravajućeg okusa, toliko mekane teksture, toliko impresivnog teka da je nemoguće ne pamtiti to iskustvo čitav život. Evo fotki...

Napijeni crafta i najedeni najbolje mesine ikada imali smo snage samo za kratki posjet baru s live countryjem, dok se nismo srušili u krevet...