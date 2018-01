Iza kulisa CES-a 2018 - iz grada bluda i grijeha ove ću godine pisati dnevnik...

Sada već jubilarnu, desetu godinu za redom, putujem u Las Vegas na najveći svjetski tehnološki spektakl, CES. Prilika je to da, osim uobičajenih vijesti o tehnološkim novitetima sa sajma, kojima ćete od prekosutra biti bomardirani na našem portalu, podijelim s vama i svoje - usudim se reći - vrlo bogato iskustvo boravka u ovom gradu i Americi. CES je super, uzbudljiv mi je sada jednako kao i prije deset godina i smatram ga najzabavnijim, najzanimljivijim, pa i najnapornijim tehnološkim događajem godine. Ipak, kada si u Vegasu, sve i da hoćeš ne možeš se CES-om baviti baš od 0-24. Grad je to koji te mami svime i svačime, pa ćete u seriji dnevničkih zapisa koje ću svakodnevno pisati tijekom boravka u Americi ovdje moći pročitati kako ekipa provodi vrijeme iza kulisa CES-a - dok putuje na CES.

Grad grijeha, svjetska metropola zabave, prijestolnica drugih šansi, tvrđava blještavila - sve su to odavno izlizane metafore kojima se tepa Las Vegasu, smještenom taman u središtu pješčane pustinje Mojave u američkoj saveznoj državi Nevadi. S nešto više od 600.000 stanovnika, od čega ih 25.000 vozi za Uber ili Lyft, Las Vegas je za američke razmjere prilično malen grad, no poslije New Yorka i Los Angelesa radi se o najposjećenijoj turističkoj destinaciji u SAD-u.

Znate već - svake se godine početkom siječnja u Las Vegasu održava CES, najveći svjetski sajam novih tehnologija koji je, ujedno, po mnogim kriterijima, i najveći svjetski sajam uopće. Gradske vlasti svake godine otvaranje CES-a doživljavaju kao odgođeno novogodišnje slavlje, budući da sajam u gradsku blagajnu donese znatno veći novac od onog koji se prikupi u inače turističi izuzetno važnom razdoblju za ovaj grad - božićne blagdane. Tijekom CES-a 2017, Vegas je uprihodio nevjerojatnih 246 milijuna dolara.

All packed up for #CES2018... Posted by Dragan Petric on Saturday, January 6, 2018

Kako je CES posljednjih godina postao najvažnije događanje za grad, tako su i posjetitelji CES-a postali navažniji turisti. A posjetitelji CES-a - njih preko 170.000 - mahom su ovisnici o novim tehnologijama, geekovi, tehno-freekovi, ljudi koji šetaju ulicom gledajući i tipkajući po ekranu svojeg smartfona. Oni su digitalna generacija, ljudi koji su odrasli uz Internet koji im je dostupan uvijek i svugdje. Oni su "always connected", i takvima je trebalo posve prilagoditi ponudu grada.

Danas tako bolje uspijevaju oni hoteli koji kod prijave gosta fotografiraju i odmah sami to postave na njegov profil, restorani koji za objavu na Instagramu uz dogovorene hashtagove nude besplatna predjela ili deserte, showovi koji organiziraju natječaje za najbolji "story" svojih protagonista na Snapu ili Messangeru, prostitutke s kojima seks možete dogovoriti putem Twittera...

Glomazne kockarnice, svakodnevni nastupi slavnih izvođača, ekspresne ceremonije vjenčanja, fantastično organiziran šoping i enormna ponuda seksualne razbibrige pet su temeljnih svjetski razvikanih karakteristika koje su ovaj niti stotinu godina stari grad učinile urbanom atrakcijom ravnom Parizu, Rimu i Londonu. Svatko tko posjeti Las Vegas, kažu njegovi stalni stanovnici, okušat će se u njih barem tri, dok će oni koji osjete svih pet u ovom gradu ili ostati živjeti ili će ga napustiti sa željom da se u njega više nikada ne vrate.

Osjećaj noći, barem one vrlo kasne, kada i oni najželjniji provoda obično odlaze na počinak i kakav prije ili poslije zavlada svakim odredištem poznatim po noćnom životu - od Amsterdama do Ibize - tu se ionako ne događa nikad, kao što se nikada ne događa na Facebooku, Instagramu, Snapchatu ili bilo čemu drugom što je donio Internet. Funkcioniranje čitavog grada podređeno je neprestanoj turističkoj potrošnji i doista je uz nepreglednu šarolikost ponude u Las Vegasu teško otići na spavanje. Ne samo da miran san ometaju bljeskovi reflektora, reklama i neonki, već i osjećaj kako se već u neposrednoj blizini zacijelo događa nešto zabavno i novo.

Ipak, za Vegas je potrebno "imati želudac" - toleranciju na prekomjerne doze kiča, umjetne stvarnosti i gotovo nepodnošljivo usiljene ljubaznosti domaćina koji kao da se međusobno natječu u tome tko će dobiti veću napojnicu. Za dolar, nosač torbi u hotelu lajkat će vam fotke na Facebooku, taksist će vas za podebljanu napojnicu početi pratiti na Twitteru ili Instagramu, a ako stavite veći ulog u casinu, bit ćete nagrađeni setom kockarskih igara za iOS ili Android OS koje u standardnoj ponudi na App Storeu ili Google Playu nisu besplatne.

Potrošnja u kockarnicama je ogromna i nije teško zaključiti kako čitav grad, zapravo, živi upravo od toga, usprkos izuzetnoj ponudi popratnih zabavnih sadržaja. U jednom jedinom megahotelu u Vegasu moguće je u jednoj noći pronaći veću ponudu no što je prosječno turističko mjesto u Hrvatskoj osmisli za čitavu ljetnu sezonu.

Grad u kojem od 0 do 24 rade kockarnice, restorani, trgovački centri i prostitutke morao se, zbog CES-a, najvećeg svjetskog sajma novih tehnologija koji se ovdje događa svakog siječnja, prilagoditi novoj Instagram generaciji...

Uz tematske noćne klubove u kojima se uživo svira primjerice blues ili hip-hop, tu su striptiz-barovi ili čak restorani u kojima striptizete poslužuju hranu puzeći po stolovima, ali i performansi svjetski razvikanih zvijezda, što se smatra nezaobilaznom atrakcijom. Da, i geekovi vole ovakvu dekadenciju. Bitno je samo da je ona začinjena kakvim modernim tehno-šarmom, poput lajkanja bilo čega, šeranja, tvitanja...

Za one koji žele učiniti nešto što je ipak neponovljivo, tu su brojne kapelice u kojim je moguće brzinski se vjenčati. U njima se usluga nudi instantno - na prvom šalteru se izdaju dozvole države Nevade za vjenčanje, na drugome se prijavljuju svjedoci i dogovara tijek ceremonije, a na trećem se vrši uplata od dvjestotinjak dolara, odnosno nekoliko desetaka više ili manje, ovisno o posebnim željama zaljubljenog para.

Moderne kapelice, međutim, prilagodile su se geekovima i generacijama koje žive puno brže od onih prije pa se u njima moguće i brzinski te jeftino razvesti, obzirom da je Nevada država koja najmanje od svih na svijetu birokratski komplicira oko takvih stvari. Malo luksuzniji paket za razvođenje uključuje i svečanu večeru na kojoj će se bivši par razići uz očuvano prijateljstvo. I, vjerojatno, međusobno lajkanje na fejsu.

Posve zaokruženi doživljaj Las Vegasa imat će ipak samo oni odvažniji i nesputaniji koji neće odoljeti prebogatoj ponudi seksualnih usluga, bez obzira na to kojeg su spola i kakve su seksualne orijentacije.

Paradoksalno je da je prostitucija u Nevadi legalizirana svugdje osim u Las Vegasu, pa plaćena seksualna usluga može rezultirati i dodatnim troškom za policijsku globu, no unatoč tome nemoguće je prošetati Stripom a da vam svodnici-amateri ne uvale u ruke nekoliko letaka s brojevima telefona i opscenim fotografijama svojih štićenica ili - ako vam je draže - štićenika. Radno vrijeme im je, kao i svemu drugom u ovoj meki dekadencije, od 0 do 24, a sa sobom će u vašu hotelsku sobu, dakako, donijeti i kupon s kojim se dobitak u kockarnici isplaćuje udvostručen, odnosno utrostručen ako postanete frendovi na Facebooku, Instagramu ili Twitteru.