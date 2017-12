Phableti će do 2019. godine činiti većinu pametnih mobilnih uređaja

Tvrtka IDC ponovno analizira tržište pametnih telefona. Ističe se podatak kako će prodaja pametnih telefona u sljedeće četiri godine porasti za 200 milijuna primjeraka.

Do 2021. godine prodaja će narasti s aktualnih 1,5 milijardi primjeraka na 1,7 milijardi. No značajniji je podatak da će phableti dakle pametni telefoni s zaslonima iznad 6 inča do 2019. godine postati najzastupljeniji pametni mobilni uređaji.

Pametni telefoni s dijagonalom zaslona manjom od 5,5 inča do 2021. godine zabilježiti će pad prodaje od 7,4%.

S 661 milijuna primjeraka tijekom ove godine zastupljenost phableta će do 2021. godine dosegnuti brojku od 1 milijardu primjeraka. Godišnja stopa rasta (CAGR) tržišta phableta iznositi će 18,1%, godišnja stopa rasta (CAGR) cjelokupnog tržišta pametnih telefona bit će 3%.

Pokretač rasta zastupljenosti phableta bit će phableti temeljeni na operativnom sustavu Android. Ipak i Apple će u budućnosti zabilježiti sve veću prodaju svojih phableta kao što su iPhone X i iPhone Plus modeli. Iduće godine takvi modeli će činiti 50% svih prodanih iPhonea tvrtke iz Cupertina.

Prelaskom korisnika na pametne telefone većih dijagonala ekrana valja spomenuti i povećanje prosječne prodajne cijene pametnih telefona s 282 dolara tijekom 2016. godine na očekivanih 317 dolara tijekom 2021. godine.

Android će biti vodeći operativni sustav i 2021. godini s predviđenim tržišnim udjelom od 85,3%, dok će se Appleov iOS nalaziti na drugom mjestu s udjelom od 14,6%.