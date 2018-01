Rast broja blockchain projekata na GitHubu

Konzultantska kuća Deloitte objavila je istraživanje o brojnosti projekata baziranih na blockchain tehnologiji. Kao izvor za dobivanje informacija o broju takvih projekata odlučili su uzeti one blockchain projekte koji svoje repozitorije imaju na najpopularnijem repozitoriju izvornog koda softvera, GitHubu.

U istraživanju "Evolution of Blockchain Technology: Insights from the GitHub Platform" navodi se kako je 2016. godine pokrenuto 26 tisuća novih blockchain projekata, što je bila godina najviše pokrenutih blockchain projekata, bilo od jedne osobe (individualnog korisnika) ili od strane organizacija (zasad nema podataka za čitavu 2017. godine koja bi mogla nadmašiti tu brojku).

Tijekom 2015. godine bilo je 15 tisuća novih blockchain projekata, a u prvoj polovici 2017. godine oko 25 tisuća novih blockchain projekata. Na GitHubu se trenutačno može naći oko 86 tisuća blockchain projekata. Očekivano, najviše aktivnosti zabilježeno je oko Bitcoina, koji ima ukupno 627 korisnika koji su doprinijeli njegovom razvoju te 12 tisuća pratioca. Spominje se i softverski klijent Go Ethereum (Geth) za koji brine neprofitna organizacija Ethereum Foundation, ima 149 korisnika koji su doprinijeli njegovom razvoju te ukupno 5603 pratitelja.

Izvješće otkriva i podatke prema kojima je vidljivo da tržište blockchain tehnologija ne jamči nužno da će svi predstavljeni projekti zaista i uspjeti na tom sve napučenijem tržištu. Što se tiče organizacija, 15% njihovih projekata i dalje je aktivno, dok je dalje aktivno samo 7% projekata koje su pokrenuli individualni korisnici. Što se tiče lokacije vlasnika pojedinih blockchain projekata, najviše projekata registrirano je u San Franciscu, nakon čega slijede London i New York.