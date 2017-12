Redakcijski leksikon 2017: Davor Šuštić

Krajem godine vlada opušteno blagdansko raspoloženje. Nema puno uobičajenih vijesti i događaja u ICT svijetu, pa kao i prošlih godina složili smo za Bug.hr seriju tekstova u kojima vam se članovi redakcije, na jedan neuobičajen način, predstavljaju. Ovaj put smo to izveli u ležernoj formi "školskog leksikona", koji od bugovaca traži da kroz kratke odgovore, eventualno nadopunjenje pojašnjenjem, o sebi otkriju ponešto osobno, ali i da priznaju svoje tehnološke afinitete. Redoslijed objava odredila je abeceda, gledano po imenu. Pa krenimo - Davor je prvi na redu, danas čitamo njegovu stranicu iz leksikon za 2017. godinu:

Horoskopski znak: Molim? Tko je smišljao ova pitanja?

Android ili iOS: Android! Moja pustolovina s iOS-om trajala je otprilike dva tjedna. Još uvijek se budim iz kome, u koju me bacila smrtna dosada tog OS-a.

Putovanje iz 2017. koje pamtiš: Ove godine nisam puno putovao, tek sam par puta autom svratio do okolnih zemalja. Međutim, često sam se prisjećao prošlogodišnjeg putovanja na Island, koje mi je bilo najdojmljivije i najbolje u životu. Predivna zemlja, skrojena po mojem ukusu - prekrasna priroda, sjajni ljudi s beskrajno širim svjetonazorom od našeg, i ljetne temperature do 15 stupnjeva.

Gadget s kojim provodiš najviše vremena: Nedavno sam se počastio Essential Phoneom, tako da mobitel ovih dana koristim još više od uobičajenog. Ili se mobitel tu ne ubraja? Ako ne, onda je moj odgovor - Chromecast Ultra. Koristim ga za castanje YouTubea, Twitcha, Spotifyja i Netflixa na televizor, praktički svakodnevno.

Restoran u koji si najčešće zalazio 2017.: Zagrebački Papavero. Totalno otkriće, smješteno podno Medvednice, u kojem još nisam pojeo neki komad hrane, a da nije bio fenomenalan. Većina tamo ide radi pizze, koja mi je bolja od ijedne druge koju sam dosad probao, ali isplati se kušati i druge stvari s jelovnika. Koriste se vrhunski sastojci i hrana se spremna znalački, a cijene nisu nerazumne, niti će vas čudno gledati ako banete bez odijela i kravate.

Koji browser favoriziraš: Google Chrome. Nisam ni pomišljao na isprobavanje nekog drugog browsera, jer ovaj jednostavno - radi. Povremeno čujem da se netko žali kako Chrome halapljivo proždire RAM, no kako RAM-a u svim svojim računalima imam na bacanje, nisam se susreo s tim problemom.

Tvoj kultni film: Cobra (1986.). Jer u njemu Stallone reže pizzu škarama.

IT događaj 2017.: Razveselilo me što se AMD vratio na tržište procesora s Ryzenima. Koristi od toga imali su čak i oni koji naginju Intelu.

Najbolji film 2017.: Nisam gledao mnogo ovogodišnjih filmova, no jedan koji mi se urezao u sjećanje je "Get Out". Napisao i režirao ga je maestralni Jordan Peele, a riječ je o blago pomaknutoj kritici rasizma. Radije bih da je ovo pitanje bilo o serijama, kojih sam (i) ove godine pogledao tisuću, i koje su mi primarni i najdraži oblik zabave pred televizorom.

Omiljeni YouTuber: Nije jedan youtuber, nego dva, ali stoje iza istog kanala - Hardware Canucks. Dmitry Novoselov i Eber Antony odlični su momci s novinarskom pozadinom, poput naše, te su jedni od rijetkih tehnoloških youtubera u čijim recenzijama ne opažam bedastoće i neznanje. Također mi se iznimno sviđa njihov stil snimanja. Najbolje recenzije mobitela ima MKBHD, ali zasigurno ne trebate mene da vam to kažem.

Što znaš najbolje skuhati: Svojim najuspjelijim jelom smatram marinirani lungić, čiju sam pripremu usavršio u trenutku kad sam nabavio poštenu tavu od lijevanog željeza. Drugi koji jedu moja jela kažu da najbolje radim bolonjez i vinski gulaš.

Nvidia ili AMD: Nvidia. Vrlo je jednostavno - tražim maksimalne performanse, a AMD tu još uvijek zaostaje. Ove godine sam kupio G-Sync monitor, tako da su sada šanse da ću se prebacivati na AMD-ove grafičke kartice manje nego ikad.

Što bi želio dobiti kao blagdanski poklon: Koliko visoko smijem pucati? Ajde, obzirom da sanjarimo, dat ću si oduška. Želio bih Sage the Dual Boiler (ili Breville BES920XL - ista stvar, samo što se u Americi prodaje pod ovim nazivom), vrhunski kućni aparat za espresso, opremljen s dva bojlera i pumpe te mlincem s burr noževima. Gaggia Classic i DeLonghijev mlinac KG89 spremni su za mirovinu, a ovo bi bila upravo savršena zamjena. Želi li me netko sponzorirati, neka se oglasi u komentarima!