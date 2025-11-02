Astronomi predstavili dosad najveću sliku naše galaksije snimljenu radioteleskopima

Dosad najdetaljnija radio slika južne Mliječne staze, stvorena u Australiji, nudi novi uvid u evoluciju zvijezda, od njihova formiranja u "zvjezdanim jaslicama" do ostataka supernove

Sandro Vrbanus nedjelja, 2. studenog 2025. u 18:28

Astronomi iz australskog Međunarodnog centra za istraživanje radioastronomije (ICRAR) stvorili su najveću ikad sastavljenu niskofrekventnu radio sliku Mliječne staze u boji. Spektakularna nova fotografija prikazuje pogled na našu galaksiju s južne hemisfere, otkrivajući je u širokom rasponu valnih duljina, odnosno "boja" radiovalova, pretvorenih u vidljivu svjetlost. Rad koji opisuje ovo postignuće objavljen je u časopisu Publications of the Astronomical Society of Australia.

Dvostruka rezolucija i osjetljivost

Ovaj jedinstveni prikaz astronomima pruža nove načine za istraživanje rađanja, evolucije i smrti zvijezda unutar naše galaksije. Silvia Mantovanini, doktorandica na Sveučilištu Curtin, koje je dio ICRAR-a, posvetila je 18 mjeseci i preko 40.000 sati radu na superračunalima u Pawsey Supercomputing Research Centreu kako bi obradila i sastavila podatke potrebne za kreiranje ove slike.

Podaci potječu iz dva opsežna istraživanja provedena teleskopom Murchison Widefield Array (MWA) u Zapadnoj Australiji: GaLactic and Extragalactic All-sky MWA (GLEAM) i GLEAM-X (GLEAM eXtended).

Izduženi format fotografije galaktičke ravnine S. Mantovanini i GLEAM-X tim

Slika vrlo širokog i izduženog formata, koja se fokusira na Mliječnu stazu, nudi dvostruko veću rezoluciju, deset puta veću osjetljivost i pokriva dvostruko veće područje u usporedbi s prethodnom slikom s teleskopa GLEAM objavljenom 2019. godine. Ovo značajno poboljšanje omogućuje detaljnije i sveobuhvatnije proučavanje galaksije, pružajući znanstvenicima bogatstvo novih podataka.

"Ova živopisna slika donosi neusporedivu perspektivu naše galaksije na niskim radio frekvencijama", izjavila je Mantovanini. Dodala je da uradak pruža vrijedan uvid u evoluciju zvijezda, uključujući njihovo formiranje u različitim regijama, interakcije s drugim nebeskim objektima i, konačno, njihovu "smrt" kroz proces supernove.

Ostaci supernove i pulsari

Istraživanje Silvije Mantovanini usmjereno je na ostatke supernove, oblake plina i energije koji ostaju nakon eksplozije zvijezde. Iako su stotine takvih ostataka dosad otkrivene, astronomi sumnjaju da ih još tisuće postoje i mogu biti otkrivene novim metodama. Ova slika, primjerice, omogućuje razlikovanje plina koji okružuje nove zvijezde od onog koji ostaje nakon smrti starih.

"Možete jasno identificirati ostatke eksplodiranih zvijezda, predstavljene velikim crvenim krugovima. Manja plava područja ukazuju na zvjezdane jaslice gdje se aktivno formiraju nove zvijezde", pojasnila je Mantovanini. Ovakva metoda analize također bi mogla pomoći u rasvjetljavanju misterija pulsara, mjerenjem njihove svjetline na različitim frekvencijama istraživanja GLEAM-X.

Izvanredna profesorica Natasha Hurley-Walker iz istog tima ICRAR-a, koja je glavna istraživačica na projektu GLEAM-X, naglasila je da je ovo velik korak naprijed u proučavanju strukture Mliječne staze: "Ova niskofrekventna slika omogućuje nam otkrivanje velikih astrofizičkih struktura u našoj galaksiji koje je teško snimiti na višim frekvencijama", rekla je.

Zaključila je kako do sada nije objavljena nijedna niskofrekventna radio slika cijele južne galaktičke ravnine, što ovo postignuće čini uzbudljivom prekretnicom u astronomiji. 

Sliku u punoj veličini možete pogledati na stranicama ICRAR-a.



