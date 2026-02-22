Astronomi pronašli "naopaki" planetarni sustav

Međunarodni tim znanstvenika otkrio je planetarni sustav koji krši ustaljena i poznata nam pravila svemira, jer su u njemu stjenoviti planeti iza onih plinovitih, što otvara pitanja o postanku tih planeta

Sandro Vrbanus nedjelja, 22. veljače 2026. u 21:46
Umjetnički prikaz planeta oko zvijezde LHS 1903 📷 ESA, ATG Europe
Koristeći teleskop Europske svemirske agencije CHEOPS, međunarodni tim astronoma otkrio je planetarni sustav oko zvijezde (crvenog patuljka) LHS 1903 koji iz temelja mijenja dosadašnje znanstveno razumijevanje svemira. Dok Sunčev sustav i većina poznatih planetarnih sustava u Mliječnoj stazi slijede obrazac u kojem su unutarnji planeti stjenoviti, a vanjski plinoviti, LHS 1903 pokazuje anomaliju. Na samom rubu tog se sustava nalazi četvrti, stjenoviti planet, smješten daleko iza plinovitih planeta.

Nova teorija nastanka

Tradicionalni modeli formacije planetarnih sustava kažu da radijacija zvijezde "odnosi" plinovite atmosfere bližih planeta, ostavljajući samo njihove čvrste jezgre, dok se plinoviti divovi formiraju u hladnijim, udaljenijim regijama gdje mogu akumulirati plin. Dr. Thomas Wilson s odjela za fiziku Sveučilišta u Warwicku ističe kako je ovaj sustav jedinstven jer se stjenoviti svjetovi obično ne formiraju u vanjskim krugovima, što LHS 1903 čini sustavom formiranim "iznutra prema van".

Znanstvenici su istražili različite scenarije, uključujući zamjenu mjesta planeta ili gubitak atmosfere uslijed sudara, no te su teorije zasad odbačene. Umjesto toga, pronađeni su dokazi da planeti u ovom sustavu nisu nastali istodobno. Prema novoj teoriji o sukcesivnom nastanku, oni su se formirali jedan za drugim. Taj proces podrazumijeva da svaki unutarnji planet tijekom evolucije "pomete" obližnju prašinu i plin, ostavljajući vanjska tijela da "čekaju svoj red" u bitno drugačijim uvjetima.

Kako planeti nastaju? 📷 ESA
Kada je došao red na formiranje posljednjeg, najudaljenijeg planeta, sustav je vjerojatno već ostao bez zaliha plina, koje su ključne za stvaranje plinovitih divova. Rezultat toga je mali, stjenoviti planet koji je nastao u okruženju siromašnom plinom, što predstavlja prvi takav zabilježeni slučaj u astronomiji. Maximilian Günther iz ESA-e naglašava da je ovo otkriće ključni dio slagalice u rješavanju misterija o tome kako se planetarni sustavi zapravo razvijaju izvan naših dosadašnjih teorijskih okvira.

Sve više "čudnih" sustava

Povijesno gledano, sve naše teorije o formiranju planeta temeljile su se isključivo na onome što poznajemo iz vlastitog Sunčeva sustava. Međutim iz ESA-e ističu da sve veći broj otkrivenih egzoplanetarnih sustava prisiljava znanstvenike na reviziju tih starih postavki. Poboljšanjem mjerne opreme i instrumenata, astronomi neprestano pronalaze "čudne" sustave koji izravno osporavaju utvrđena pravila o tome kako i gdje bi se određeni tipovi planeta trebali nalaziti. "Svaki novi podatak koji prikupi CHEOPS služi kao podsjetnik da je svemir daleko kompleksniji i kreativniji nego što su to predviđali naši prvotni modeli", zaključuju.

Znanstveni rad naziva "Formiranje planeta u okruženju siromašnom plinom u sustavu od četiri planeta oko crvenog patuljka LHS 1903" objavljen je ovoga mjeseca u časopisu Science.

Kako planeti evoluiraju? 📷 ESA
