Astronomi snimili mladu verziju Sunca kako "puše divovske mjehuriće"

Opservatorij Chandra otkrio je astrosferu oko 100 milijuna godina stare zvijezde HD 61005, pružajući ključan uvid u ranu evoluciju našeg Sunca i zaštitni mehanizam heliosfere

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 2. ožujka 2026. u 20:06
X-ray: NASA/CXC/Johns Hopkins Univ./C.M. Lisse et al.; Infrared: NASA/ESA/STIS; Optical: NSF/NoirLab/CTIO/DECaPS2; Image Processing: NASA/CXC/SAO/N. Wolk

Astronomi s NASA-inog rendgenskog opservatorija Chandra prvi su put snimili izravnu sliku astrosfere oko mlade zvijezde, koja po svojim karakteristikama nalikuje našem Suncu. Riječ je o zvjezdanom sustavu HD 61005, smještenom na udaljenosti od približno 120 svjetlosnih godina od Zemlje. Ova zvijezda, iako slične mase i temperature kao Sunce, znatno je mlađa – procjenjuje se da je stara "tek" 100 milijuna godina, dok je naše Sunce staro oko pet milijardi godina.

Dinamika zvjezdanih vjetrova

Snimljena struktura, poznata kao astrosfera, predstavlja mjehur vrućeg plina koji nastaje kada snažni zvjezdani vjetrovi udaraju u okolni hladniji galaktički plin i prašinu. Iako Sunce posjeduje sličnu strukturu (heliosferu), koju znanstvenici proučavaju desetljećima, ovo je prvi put da je takav fenomen viđen van Sunčevog sustava na zvijezdi ovog tipa, tj. prvi je to put da smo dobili pogled "izvana" na tu pojavu.

X-ray: NASA/CXC/Johns Hopkins Univ./C.M. Lisse et al.; Infrared: NASA/ESA/STIS; Optical: NSF/NoirLab/CTIO/DECaPS2; Image Processing: NASA/CXC/SAO/N. Wolk

Otkriće će omogućiti istraživačima bolje razumjeti kako se zaštitni "mjehur" našeg sustava mijenjao kroz milijarde godina evolucije. Analiza je pokazala da HD 61005 emitira znatno snažnije zvjezdane vjetrove od današnjeg Sunca. Ovi su vjetrovi oko 25 puta gušći i kreću se triput brže, što intenzivira proces stvaranja astrosfere. Takvo ponašanje vjerno simulira rane faze razvoja našeg Sunčevog sustava, kada su solarni vjetrovi bili znatno agresivniji.

Kozmički moljac

Zbog specifičnog rasporeda prašine koji podsjeća na krila kukca, sustav HD 61005 dobio je nadimak "Moljac" (Moth). Promatranja putem teleskopa Hubble potvrdila su da je međuzvjezdana tvar koja okružuje ovu zvijezdu oko tisuću puta gušća od one u kojoj se trenutno nalazi Sunce. Upravo je ta gustoća, u kombinaciji s Chandrinom visokom rezolucijom, omogućila detekciju rendgenskog zračenja koje nastaje pri sudaru vjetra i okolne tvari.

X-ray: NASA/CXC/Johns Hopkins Univ./C.M. Lisse et al.; Infrared: NASA/ESA/STIS; Optical: NSF/NoirLab/CTIO/DECaPS2; Image Processing: NASA/CXC/SAO/N. Wolk

Otkrivena astrosfera ima promjer oko 200 puta veći od udaljenosti Zemlje od Sunca. Zanimljivo je da bi, prema izračunima znanstvenika, Sunčeva heliosfera sezala tek do orbite Saturna da se naš sustav nalazi u gustom okruženju kakvo okružuje sustav HD 61005. S druge strane, da se "Moljac" nalazi umjesto našeg Sunca, imao bi desetak puta širu astrosferu.

Osim fotografija u više valnih duljina, koje možete vidjeti uz ovaj tekst, NASA je objavila i model za 3D ispis, koji možete ispisati na kućnom 3D pisaču i stvoriti vlastiti trodimenzionalni prikaz sustava HD 61005.

