Četvorica Hrvata otkrila novu svemirsku maglicu

Hrvatski astrofotografi zajedničkim su radom i analizom podataka uočili novu kandidatkinju za planetarnu maglicu u zviježđu Labuda, koja je prijavljena za katalogizaciju i nazvana CePozPruZib 1

Iskorištavajući kratke ljetne noći za sakupljanje astrofotografskih podataka, Matija Cecelja, Matija Pozojević, Stjepan Prugovečki i Robert Žibreg udružili su snage te kroz više noći ovog ljeta istodobno snimali jedno područje u zviježđu Labuda. Njihov primarni cilj bila je refleksijska maglica vdB 134, kojom dominira plavi odsjaj nastao raspršivanjem svjetlosti obližnje plave zvijezde ω¹ Cygni. To je kozmičko područje ispunjeno složenim strukturama prašine i plinova, s naglašenim emisijama vodika u crvenom te ioniziranog kisika u tirkiznom spektru.

Od sumnje do otkrića

U neposrednoj blizini spomenute refleksijske maglice te unutar kadra nalazi se i već poznata planetarna maglica PN G086.1+05.4, nazvana i Weinberger 1-10. Međutim, pažljivom analizom prikupljenih materijala uočeno je još jedno nebesko tijelo. Stjepan Prugovečki prvi je primijetio slab trag u snimkama napravljenim kroz filtar ioniziranog kisika, nakon čega je uslijedilo detaljnije istraživanje tog dijela neba.

Daljnjim uvidom utvrđeno je da se uočena maglica rasprostire oko zvijezde Gaia, koja je u stručnim bazama podataka klasificirana kao bijeli patuljak, izrazito plave boje i s intenzivnim ultraljubičastim zračenjem. Budući da su takve zvijezde često u središtu planetarnih maglica, otkriće je potaknulo dodatne provjere u astrometrijskim bazama.

Cecelja, Pozojević, Prugovečki, Žibreg / Astrobin

Nakon uočavanja neobične strukture, Robert Žibreg, koji iza sebe već ima otkriće planetarne maglice PaZib 1, proveo je precizne astrometrijske proračune. Izračunata udaljenost bijelog patuljka iznosi približno 720 parseka, odnosno oko 2.350 svjetlosnih godina od Zemlje. Usporedno s time, uočena magličasta ovojnica ima promjer između 0,44 i 0,46 parseka, što odgovara rasponu od 1,4 do 1,5 svjetlosnih godina. Ti se parametri iznimno dobro uklapaju u očekivane dimenzije klasične planetarne maglice srednje životne dobi, kažu autori ovog otkrića.

CePozPruZib 1

Kako bi se potvrdila autentičnost nalaza, dobivene snimke uspoređene su sa snimkama profesionalnog pregleda neba Northern Sky Narrowband Survey. Usporedba je potvrdila prisutnost maglice slabog sjaja na točno tom mjestu, pri čemu su se pozicija i oblik u potpunosti poklapali sa snimkama koje je izradio hrvatski tim. Temeljita pretraga svih dostupnih kataloga i znanstvene literature potvrdila je postojanje bijelog patuljka na navedenim koordinatama, no potvrdila je i da na toj lokaciji dosad nije bila registrirana nikakva planetarna maglica.

Na temelju svih prikupljenih dokaza predložen je naziv novootkrivene maglice – CePozPruZib 1. Neobično je to ime, no jasno je da je došlo od prezimena četvorice zaslužnih pronalazača. Objekt je službeno prijavljen na stručnu provjeru kao kandidat za planetarnu maglicu. Po završetku verifikacije, maglica će biti uvrštena u službene kataloge, a za sada je sve podatke o otkriću moguće pronaći na portalu Astrobin.